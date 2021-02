PD, la modenese Manuela Ghizzoni in segreteria nazionale

Nelle grandi manovre interne al PD nazionale, e non solo, conseguenti ad un nuovo assetto nella maggioranza a sostegno del governo Draghi, che ha visto il PD ridimensionare, di molto, la propria presenza e la propria forza, anche la segreteria sta riorganizzandosi con la redistribuzione di incarichi nei diversi settori.In quello dedicato all'Università e alla ricerca entrerà come responsabile nazionale la modenese ed ex parlamentare PD Manuela Ghizzoni. Nomina che soddisfa il Presidente provinciale del PD Davide Fava. 'Con la scelta di Manuela Ghizzoni, che per anni ha seguito il settore dalla Commissione Istruzione della Camera e che è responsabile degli ambiti Scuola e Università anche nella Segreteria provinciale del partito, vengono premiati l’indiscussa competenza, l’impegno e la passione politica. Buon lavoro a lei e a tutti i componenti della Segreteria”.