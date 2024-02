Piano sanità: plauso dei sindaci PD di Vignola, Medolla e Formigine

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

presentazione del Piano investimenti delle tre Aziende sanitarie modenesi (prima in conferenza stampa e poi nella riunione della commissione poorte chiuse per i giornalisti) spazio agli interventi dei Sindaci e dei partecipanti alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria. Questa parte, come detto, non accessibile ai giornalisti, né in presenza né on-line (ques'ultima opportunità prima garantita e poi negata con modifica del regolamento della CTSS). Per questo riportiamo il resoconto redatto ed inviato dall'Ausl.“Abbiamo assistito – osserva il Presidente della CTSS di Modena Gian Carlo Muzzarelli – all’illustrazione di un Piano che porterà a potenziare l’assistenza territoriale e ospedaliera, migliorando la presa in carico e avvicinando servizi e percorsi ai cittadini. Voglio dunque sottolineare in questo senso l’impegno e la collaborazione tra CTSS, Regione e Aziende sanitarie, con l’obiettivo di garantire la migliore offerta di servizi per la qualità della vita delle nostre Comunità.

Ringrazio particolarmente tutto il personale delle aziende, che nelle strutture di tutta la rete assicurano l’assistenza ai nostri cittadini, in particolare nelle fragilità”.



A sua volta il Sindaco Emilia Muratori (Vignola) ha ringraziato per l’enorme lavoro fatto dalle aziende per “mettere in fila tutte le risorse e i filoni di finanziamento”. Positive le notizie sul cronoprogramma in linea con le milestone previste dal PNRR, con dati confortanti su Vignola Distretto: “siamo soddisfatti, sono investimenti importanti che attendevamo da tempo e che continueremo a tenere monitorati”.



Anche Maria Costi, Sindaco di Formigine, ha evidenziato che sul territorio “sono previsti investimenti importanti, attesi da tempo dalla popolazione, come l’Hospice. Sarà importante monitorare anche il rispetto dei tempi, così come la stessa attenzione dev’essere rivolta al personale, che voglio ringraziare per il grande impegno quotidiano”.



Il Sindaco di Medolla Alberto Calciolari ha ringraziato il personale e ha ribadito l’importanza della certezza dei tempi e delle risorse per i finanziamenti” ricordando inoltre l’importanza di una adeguata rotazione del personale in sanità.



È intervenuto anche il Presidente del Comitato Consultivo Interaziendale Luciano Sighinolfi (CCI), con un “appello al Magnifico Rettore sulla preparazione professionale dei professionisti che utilizzeranno le nuove strutture e le nuove tecnologie che abbiamo visto. Occorre tenere conto dell’umanizzazione delle cure, anche del rispetto degli operatori”, ha osservato.



Ringraziando per la presentazione e per gli spunti forniti, il Magnifico Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia Carlo Adolfo Porro ha evidenziato che con ulteriori fondi sarebbe possibile lo sviluppo di alcune aree del Policlinico. È stato sottolineato inoltre che vi è una programmazione in corso sulla presenza dell’Università in città di Modena.



Al termine degli interventi la CTSS è proseguita con la presentazione dei Fondi per la non autosufficienza.



“È stato un pomeriggio importante per impostare gli investimenti per la nostra sanità – ha concluso il Presidente Muzzarelli –. Dovremo successivamente affrontare i temi che riguardano l’Università, per costruire un futuro che non debba più soffrire tagli al personale ma sostenga i futuri professionisti della sanità con un’offerta formativa di qualità e li orienti a scegliere il nostro territorio”.