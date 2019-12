'Polizia locale, concorso unico regionale: che figuraccia'

'E' evidente come, stando così le cose, i futuri agenti di polizia locale modenese dovranno forzatamente decidere se fare l'orale a Modena o iniziare l'iter in Regione' - continua Andrea Galli. 'Il Concorso unico regionale per 138 nuovi agenti di polizia locale in tutta l'Emilia Romagna voluto dalla giunta Bonaccini è certamente positivo nelle intenzioni perchè certifica la volontà di garantire una alta formazione agli agenti e una uniformità su tutto il territorio regionale adeguata al nuovo ruolo della municipale. Detto questo, la fretta a fini elettorali di annunciare il concorso prima del voto del 26 gennaio, ha fatto sì che non si sia verificato come uno dei principali 'azionisti' della scuola di polizia locale, il Comune di Modena, abbia pubblicato un bando con oltre 100 candidati chiamati a sostenere la prova orale per ben 25 posti proprio negli stessi giorni di inizio febbraio nei quali prenderà il via concorso regionale'. A parlare è il capogruppo di Forza Italia in Regione Andrea Galli.'E' evidente come, stando così le cose, i futuri agenti di polizia locale modenese dovranno forzatamente decidere se fare l'orale a Modena o iniziare l'iter in Regione' - continua Andrea Galli.

'Questa mancanza della più banale organizzazione temporale dimostra la scarsa attenzione che la Regione e le amministrazioni Pd locali hanno verso il corpo di polizia municipale, usato di fatto come bandiera sul fronte della sicurezza in vista del voto. Da notare poi che, per la formazione regionale di ogni agente, il Comune al quale è destinato è chiamato a spendere 3500 euro, il che significa ad esempio per il Comune di Bologna 245mila euro che in questo modo è vero non sono a carico della Regione, ma comunque pesano sulle casse dei cittadini. Infine va considerato che nel bando di concorso regionale è previsto che i candidati dovranno permanere nel luogo del corso obbligatoriamente per 4 settimane consecutive in un periodo che va dal 1 giugno 2020 al 18 luglio 2020. Una clausola che esclude di fatto tutti coloro che già lavorano'.