'Post-covid, da Bonaccini solo libro dei sogni e autoproclamazione'

“Noi lavoreremo per dare una Regione migliore alle generazioni future. Questo passa attraverso proposte ma anche la verifica della miriade di promesse che avete fatto anche solo per un voto in più. Di certo dalle linee di mandato della Giunta Bonaccini il passo avanti non c’è: la risposta all’emergenza Covid 19 è stato il cosiddetto bazooka regionale da 14 miliardi annunciato per dare sostegno alla ripartenza. In realtà si è trattato di un elenco di impegni di spesa in gran parte già assunti prima dell’emergenza: più che un bazooka ci è sembrata una cerbottana da scuola”.

Così Matteo Rancan, capogruppo della Lega in consiglio regionale, ha commentato le linee di mandato illustrate dal presidente della Giunta regionale Bonaccini. Rancan ha definito “un libro dei sogni e un’autoproclamazione” la relazione di Bonaccini che ha tracciato le linee del nuovo mandato legislativo. Il capogruppo della Lega ha annunciato che l’azione della Lega, presente in aula in forza dello storico risultato ottenuto alle elezioni di gennaio con il 31,9% dei consensi, sarà contraddistinta da concretezza, serietà e buonsenso. Rancan, prima di esaminare i singoli punti della relazione per evidenziarne le incongruenze, ha denunciato che durante l’emergenza Coronavirus il comportamento della Giunta non è stato all’insegna della trasparenza. “A cominciare dal commissariamento dell’assessore alla Sanità, Donini, rimpiazzato dal commissario Venturi. Ma poi, quanto a competenze, come si giustifica il passaggio di Donini dai trasporti, nell’altra giunta, alla Sanità?” E una doppia frecciata sulla composizione della giunta: “Manca l’assessorato alla sicurezza e alla legalità” ha aggiunto Rancan, “mentre la vicepresidenza della Regione affidata a Elly Schlein è il prezzo pagato per l’appoggio elettorale delle Sardine, un movimento nato non per qualcosa ma contro qualcosa”. Il capogruppo della Lega ha poi esaminato i vari capitoli di intervento denunciando le difficoltà delle imprese: serve liquidità e azzeramento dell’Irap; la sconfessione delle ultime politiche sanitarie con il ritorno a una presenza territoriale; serve una rete infrastrutturale sul territorio con attenzione alle stazioni ferroviarie minori; la difesa dei prodotti agricoli del territorio con la creazione del marchio “Made in Emilia Romagna”; necessario piano strategico per la montagna con copertura telefonica e internet; turismo, sport e cultura da valorizzare anche con la internazionalizzazione dei brand, specie dopo l’emergenza Covid; politiche sociali attente agli emiliano romagnoli per case popolari e controlli in case famiglia e attenzione al sistema degli affidi. “Tutto questo -ha concluso il capogruppo della Lega Rancan – si può fare prime e meglio con una maggiore autonomia, con i fatti per cui è auspicabile una interlocuzione con il Governo”.