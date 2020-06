Post-Covid, Bonaccini alle opposizioni: 'Lavoriamo insieme'

mandato

Da qui a fine anno 'perderemo altre decine di migliaia di posti di lavoro' a causa della crisi legata all'emergenza covid. Ma 'ce la faremo'. A dirlo è il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che oggi ha illustrato le linee diin Assemblea legislativa. 'Vogliamo costruire un'Emilia-Romagna più forte e più giusta - afferma Bonaccini - che sappia recuperare i lavoro perduto. Credevamo di essere vicini al 4% di disoccupazione, invece dopo quello sforzo straordinario che ci portò a dimezzarla, oggi gli indicatori economici ci dicono che perderemo altre decine di migliaia di posti di lavoro da qui a fine anno'. Per questo, afferma il presidente, 'abbiamo bisogno di recuperare ogni posto di lavoro perduto, tutelare quelli in bilico, creare lavoro di qualità e ridare fiducia e speranza alla nostra gente'.Detta in altri termini, avverte Bonaccini, 'ci servirà di tutto per farcela. Ma io sono sicuro che ce la faremo. Fu così dopo la guerra, è stato così dopo il terremoto e non c'è ragione di credere che non sia così oggi e nei prossimi anni. Dipende da noi'. L'emergenza covid, sottolinea anche Bonaccini in un altro passaggio del suo discorso, 'ci costringe a costruire una società nuova, non certo a tornare a quella vecchia. Servono più diritti e opportunità, non regressioni'. In particolare, ribadisce il governatore, 'dobbiamo avere la forza di rimettere la scuola al primo posto, perchè il Paese non riparte senza la scuola. E lo stesso vale per i servizi zero-sei anni, per dare risposte alle famiglie e restituire ai più piccoli spazi di socialita'. Non dobbiamo arretrare di un millimetro sul terremo della conciliazione', avverte Bonaccini.Il ritorno alla normalità dopo l'emergenza sanitaria 'non può significare il ritorno alla rissa politica, come ho visto negli ultimi giorni - ha aggiunto Bonaccini -. Non è nelle divisioni che il Paese può trovare le risposte per rialzarsi, come ha detto il presidente Mattarella. Sono parole di saggezza, dovrebbero guidarci tutti'.E rivolgendosi alle opposizioni in Regione. 'Ci serve ogni contributo genuino per dare risposte efficaci e correggere i nostri errori - tende la mano Bonaccini - non abbiamo la verità in tasca, non ho mai detto che non ho sbagliato niente durante l'emergenza. Per questo invito tutti a scegliere il confronto e non lo scontro. Io da questo terreno non mi muoverò. Siamo chiamati a un salto di qualità, in un mondo che è già cambiato e che richiede il meglio'. In definitiva, ammonisce Bonaccini, 'c'è una ricostruzione che ci aspetta e dobbiamo rimboccarci le maniche. Buon senso vorrebbe che lo facessimo insieme, ciascuno per le sue responsabilità, senza rinunciare alle proprie ragioni ma anteponendo a tutto il bene comune'. Nei prossimi mesi 'ci aspetta uno straordinario sforzo collettivo - insiste il presidente - e per compierlo bene serve un Paese unito e un obiettivo condiviso. Una classe dirigente è tale se nei momenti di difficoltà sa fare questa scelta', manda a dire Bonaccini.