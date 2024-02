Primo no a Mezzetti: Modena Volta Pagina e Unione popolare vanno soli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'In vista delle elezioni, abbiamo avanzato alle maggiori forze progressiste ed al Pd, in particolare, proposte innovative per dare soluzione ai problemi cittadini e recuperare la tradizionale buona amministrazione municipale. Il confronto col Pd ha riguardato soprattutto Servizi alla persona ed appalti, Mobilità, Quartiere Sacca e Polo Logistico Conad, Bretella. Su nessuno abbiamo ricevuto risposte positive - afferma Modena Volta Pagina, insieme a Unione Popolare e Possibile -. A tutte queste proposte il PD ha risposto o in modo vago o, spesso, o in modo negativo rifiutando ogni cambiamento ed affermando che occorre continuare 'nel solco delle buone cose fatte dalla Giunta Muzzarelli'.

Non solo la segretaria cittadina del Pd, Federica Venturelli, ci ha informati che il partito preparerà un programma per la prossima legislatura che sarà possibile discutere solo dopo Pasqua. Su questo abbiamo anche avuto conferma dal candidato sindaco Pd Massimo Mezzetti, che ci ha informati di non potere assumere alcun impegno programmatico'.



'In sostanza la proposta PD significa che, prima si aderisce all'alleanza, poi si discuterà per fare cosa, con quali obiettivi operare. Noi crediamo che questa scelta non sia accettabile né seria. Buonsenso vorrebbe che per stringere un'alleanza, come propone il Pd, prima si discuta quali obiettivi questa alleanza debba perseguire e, se su questi obiettivi trovasse, un accordo ci si allei per attuarli, non viceversa. prima vengono i problemi, poi gli schieramenti. Il Pd, in sostanza, chiede un accordo a scatola chiusa. Molte forze politiche hanno accettato questo accordo al buio noi no.



Noi non abbiamo alcun 'padre-padrone', a noi non interessano i posti in Giunta, ci interessa risolvere i problemi dei cittadini'.



'Ci interessa che il Comune, ad esempio, la smetta di privatizzare i servizi comunali, con conseguente crollo della loro qualità (Cra, scuole, assistenza) e riprenda il controllo sui servizi comunali, eventualmente gestendoli di nuovo direttamente, a garanzia della loro qualità. Siamo, poi interessati a costruire su terreni già urbanizzati e sulle tante aree ed edifici inutilizzati, almeno 2-3000 abitazioni per i modenesi evitando la rendita fondiaria ottenendo alloggi a prezzi contenuti (folle oggi prezzo della casa). Sui gravissimi problemi dell’ambiente e della mobilità riteniamo, ad esempio, che la devastante Bretella autostradale non debba essere attuata fino a Sassuolo devastando inutilmente 6000 mq di territorio modenese!) ma che il trasporto pesanti dal comprensorio Ceramico debba essere risolto con un collegamento ferroviario. Infine occorre mettere fine al rapporto solo “muscolare” fra Giunta e cittadini che ha fatto crescere la conflittualità e nascere tanti comitati di protesta sorti ormai ovunque. Una situazione, quest'ultima, che ha eroso lo storico rapporto di fiducia fra cittadini ed istituzione locale. È inoltre necessario tornare a scelte di equità e socialità, di dialogo ed ascolto del territorio, di partecipazione attiva, l’opposto di quanto si sta facendo, ad esempio, sul desolante tema dei rifiuti. Occorre privilegiare il welfare locale recuperando una coesione sociale oggi lacerata. Occorre soprattutto una forte discontinuità, un ritorno al futuro di maggiore giustizia sociale ed ambientale. A queste proposte il Pd ha sempre risposto in modo generico o negativo. Una discussione che abbiamo iniziato l'estate scorsa e che due giorni fa è giunta al suo epilogo. Questi giochetti del PD, il suo continuo traccheggiare, l'evitare il confronto sui problemi concreti e il totale rifiuto di discontinuità non sono accettabili, soprattutto non servono alla città che soffre di tali problemi da indurre tanti anche ad andarsene da Modena. Per questi motivi, dopo l'ennesima risposta negativa abbiamo deciso che il 'dado è tratto': Modena Volta Pagina, Unione Popolare e Possibile si presenteranno con un proprio candidato sindaco alle elezioni amministrative di giugno'.