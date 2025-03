Prodi tira i capelli alla giornalista e non si scusa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Non c'è proprio niente da chiarire'. Romano Prodi risponde così alle domande sul 'caso' che lo coinvolge. L'ex premier, sabato scorso, rispondendo ad una domanda sul Manifesto di Ventotene, ha tirato i capelli della giornalista Lavinia Orefici, come evidenziano i video diffusi da Quarta Repubblica e Di Martedì.

'Se si vuole creare l'incidente nei confronti di un vecchio professore, lo si faccia pure. E io gioisco', dice Prodi a Bruxelles, dopo aver incontrato la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola.

Prodi incassa il sostegno dem. 'Noi, la delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, stiamo con Romano Prodi', scrive l'europarlamentare Giorgio Gori pubblicando una foto che ritrae la delegazione del Pd con Prodi.

Di tono completamente diverso il commento del presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli.

'I giornalisti esigono rispetto, è il momento di mettere fine una volta per tutte a comportamenti inaccettabili. Non si possono tirare i capelli ad una cronista. Non si possono lanciare insulti volgari e triviali o chiedere l’allontanamento di un giornalista. Quelli recenti di Prodi e Donzelli non sono episodi isolati, ma il frutto di una tendenza a considerare i giornalisti come nemici e a non rispettare dignità e professione. Il nostro compito è quello di garantire innanzitutto il diritto dei cittadini ad essere informati. La simpatia è un requisito che si richiede ad altri mestieri'.