Il libro non è gradito, Donzelli: 'Non parlo, giornalista pezzo di m...'

'Con onestà e sincero vi dico che finché c'è questo pezzo di m... non parlo con i giornalisti. Con affetto'. Parole di Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, registrate all'ingresso della Camera dei Deputati e pubblicate sul sito del Fatto Quotidiano. Frasi che il deputato FdI rivolge a Giacomo Salvini, giornalista del Fatto Quotidiano e autore del libro 'Fratelli di Chat' in cui si raccontano dei retroscena di Fratelli d'Italia attraverso le chat interne del partito. Il cronista risponde: 'Allora, me ne vado'. Donzelli, quindi, aggiunge: 'Capisco che per rispetto a lui non parlate con me, ma io finché c'è questo pezzo di m... non parlo'. Nell'audio si sente la voce di un altro cronista presente: 'Dire così di un collega non si può, dai'.

Ma Donzelli rimane della sua idea: 'Esatto e quindi ti offendi e non parli con me'. E poi, rispondendo al giornalista che gli chiede perché, Donzelli rinvia la questione: 'Non mi metto a discutere, ne parleremo in tribunale'.Il 'ministro bimbominkia'. O, anche, 'un cialtrone ridicolo'. E la Lega un partito 'che non ha onore'. Sono gli epiteti che circolavano in una chat con decine di politici di Fratelli d’Italia, negli anni scorsi, a proposito del leader leghista Matteo Salvini e del Carroccio. A riportare queste espressioni (e molti altri retroscena e rivelazioni) era proprio il libro 'Fratelli di chat – Storia segreta del partito di Giorgia Meloni', a firma di Giacomo Salvini. E così il giornalista che ha avuto l'ardire di svelare i discorsi in chat della ' compagnia dell'anello ' diventa il nemico da isolare e da insultare.