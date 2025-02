Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 'ministro bimbominkia'. O, anche, 'un cialtrone ridicolo'. E la Lega un partito 'che non ha onore'. Sono gli epiteti che circolavano in una chat con decine di politici di Fratelli d’Italia, negli anni scorsi, a proposito del leader leghista Matteo Salvini e del Carroccio. A riportare queste espressioni (e molti altri retroscena e rivelazioni) è il libro uscito oggi 'Fratelli di chat – Storia segreta del partito di Giorgia Meloni' (a firma di Giacomo Salvini) che ricostruisce anno per anno la scalata al potere del partito della premier Meloni. E riporta, tra le altre cose, i messaggi e le conversazioni (datate 2018-2024) contenute in una vecchia chat privata di cui facevano parte 66 deputati della passata legislatura (alcuni poi confluiti nell’attuale governo). Il volume è edito da Paper First, la casa editrice del Fatto Quotidiano.

Ad usare l’espressione ‘bimbominkia‘ a proposito di Salvini è, come si vede in un messaggio, il senatore Giovanbattista Fazzolari, attualmente sottosegretario. L’epiteto venne utilizzato quando Salvini, nel 2018, aprì uno scontro diplomatico con il Libano. Il commento di Fazzolari è: “Il ministro bimbominkia colpisce ancora”.A dare a Salvini del 'cialtrone ridicolo', invece, fu Guido Crosetto, quando il leghista sfoggiava frequentemente (senza autorizzazione) le divisa della Polizia e di altre forze dell’ordine. Anche questo accadeva tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019. E Francesco Lollobrigida commentò (sempre in questa chat) dicendo definendolo 'troppo ridicolo'.'Apprendiamo che nelle chat di Fratelli d’Italia, il senatore Matteo Salvini viene definito ‘ministro bimbominkia’. E sapete chi lo chiama così? Membri del governo Meloni, quello in cui il bimbominkia è vicepremier. Questa è l’Italia oggi: un Paese che è governato dai bimbominkia e da persone senza onore per loro stessa ammissione. Chi si dimette oggi? Salvini o Fazzolari? O, meglio, tutti e due?'. Attacca il leader Iv Matteo Renzi.'Se qualcuno spera di mettere in difficoltà la maggioranza pubblicando vecchie chat riservate, sbaglia'. Afferma in una lunga intervista sul Tempo il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini riferendosi alle chat interne di FdI. 'Certo, anche se non sono eccessivamente permaloso non fa piacere leggere certe cose - aggiunge - però si tratta di battute scritte in un'altra era politica che, sono certo, non rispecchiano il pensiero attuale degli alleati. Giorgia saprà confermarlo'.