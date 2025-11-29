Nella seduta di lunedì 1 dicembre si vota la delibera sulle manifestazioni di interesse pervenute al primo termine dell’Avviso pubblico 2025. Le proposte progettuali per l’attuazione del Piano urbanistico generale (Pug) sono al centro della seduta del Consiglio comunale di Modena di lunedì 1 dicembre, che ha in programma una sola delibera.
La seduta inizia alle 15 con l’illustrazione, da parte dell’assessora all’Urbanistica Carla Ferrari, della delibera incentrata sulle manifestazioni di interesse pervenute al primo termine dell’Avviso pubblico 2025 per l’attuazione del Pug, verificando l’interesse pubblico e l’ammissibilità alla presentazione di proposte di accordi operativi.
Dall'ex pro-latte ad Alcatraz: le sette proposte di riqualificazione al vaglio del Consiglio
Lunedì dalle 15, l'assessore all'urbanistica Carla Ferrari illustrerà le valutazioni di merito. Il video delle proposte illustrate alla stampa dalla dirigente Maria Sergio
