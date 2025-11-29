Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Riaperta la procedura di gara per concessione dell'autostrada A22

Riaperta la procedura di gara per concessione dell'autostrada A22

'Ringraziamo le strutture del ministero e il ministro Salvini per questa decisione e ora riteniamo che si possa procedere come stabilito'

Un decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti - pubblicato sul portale degli appalti nel pomeriggio di venerdì 28 novembre e ripreso dal Sole 24 Ore - ha riavviato ufficialmente la procedura di gara per la concessione dell'autostrada A22, che dal 2014 è in regime di proroga. La scadenza per presentare le domande di partecipazione alla concessione è il 3 dicembre alle ore 12.

'C'è soddisfazione, perché la riapertura era, da noi territori, Trento e Bolzano e giù fino a Modena, richiesta ed attesa. Oltretutto il bando non ha impugnative, non ci sono ricorsi, perché quelli che c'erano non ci sono più, quindi questa era la decisione che ci attendevamo dal Mit', dice all'Ansa il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

'Ringraziamo le strutture del ministero e il ministro Salvini per questa decisione e ora riteniamo che si possa procedere come stabilito. Questo è un grande messaggio di fiducia per il percorso che avevamo messo in campo e per la nostra concessione. Autostrada del Brennero quello che doveva fare lo ha fatto, forse ci sarà da aggiornare qualche dato ma il piano da 10 miliardi già presentato resta quello', aggiunge Fugatti.

Pochi giorni fa il Codacons ha presentato un'istanza di annullamento in autotutela rivolta proprio al Mit, oltre a un pacchetto di esposti. L'associazione consumatori ricorda che la Commissione europea, nel maggio scorso, ha espresso forti dubbi sulla conformità della clausola di prelazione prevista dal Ministero per affidare la concessione ad A22.

