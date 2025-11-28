Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Modena, Barcaiuolo pensi alle colpe del Governo su Complanarina e Frecciarossa'

'Modena, Barcaiuolo pensi alle colpe del Governo su Complanarina e Frecciarossa'

Barbari (Pd): 'Se il senatore impiegasse lo stesso zelo che mette nel criticare Seta anche per le questioni davvero nelle sue competenze...'

'Le dichiarazioni del senatore Barcaiuolo meritano alcune precisazioni. Sarebbe opportuno che chi rappresenta la comunità modenese nel Parlamento della Repubblica dedicasse maggiore attenzione ai problemi che, qui sul territorio, dipendono direttamente dal Governo nazionale: la Complanarina, infrastruttura attesa da decenni e interamente di competenza statale, o la soppressione della fermata del Frecciarossa a Modena da parte di Trenitalia, società controllata dal Ministero, solo per citare i due casi più recenti. Sono decisioni che incidono davvero sulla vita dei cittadini e delle imprese modenesi, e sulle quali sarebbe utile vedere un impegno più incisivo da parte di chi siede in Parlamento'. Così Luca Barbari, consigliere comunale Pd, replica alle parole del senatore Fdi Barcaiuolo sul tema partecipate.

'È singolare, poi, che si utilizzino in chiave polemica le parole di un magistrato contabile, quando lo stesso presidente Pozzato ha precisato che non spetta alla Corte dei conti stabilire come si amministrano le partecipate pubbliche - continua Barbari -. Anzi, il presidente ha riconosciuto che «a Modena sono emerse situazioni critiche perché qui il territorio ha avuto il coraggio di affrontarle», evidenziando il lavoro serio e trasparente dell’amministrazione locale.
Ha anche ricordato che le partecipate sono un “territorio di confine” tra pubblico e privato, e che i bisogni dei cittadini di oggi sono ben diversi da quelli di sessant’anni fa: un invito, nemmeno troppo velato, ad aggiornare modelli e strumenti anche sul piano legislativo, aspetto che evidentemente compete al Parlamento – non certo ai Comuni. Allora mi permetto una semplice considerazione: se il senatore impiegasse lo stesso zelo che mette nel criticare Seta anche per le questioni davvero nelle sue competenze, su cui può davvero incidere, renderebbe un servizio eccellente al territorio. Siccome lo conosco da tanti anni, fin dai tempi dell'università, sono sicuro che se vuole l'onorevole Barcaiuolo è in grado di riuscirci, e confido che lo voglia fare nell'interesse della nostra città, che merita più di quello che sta ricevendo oggi dal Governo Meloni'.

