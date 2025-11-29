'Residenze Costellazioni acquisito da coop Angolo: da ghetto a rischio superghetto'
Giacobazzi (Fi): 'La notizia della vendita dell’intero immobile all’Angolo ci preoccupa. Il rischio di moltiplicazione dei problemi attuali è altissimo'
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Nuovo protocollo per l'ordine pubblico: nei locali di intrattenimento e disco nasce il 'referente sicurezza'
Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma
'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'
Modena, il presidente della Corte dei Conti che ha stroncato l'accordo Aimag-Hera incontra i sindaci
'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'Articoli Recenti
'Modena, Barcaiuolo pensi alle colpe del Governo su Complanarina e Frecciarossa'
'Partecipate, sistema fuori controllo figlio di anni di gestione scellerata'
Fermata Frecciarossa, Salvini chiede di salvare Parma e Piacenza e dimentica Modena
Vignola: 4000 firme già raccolte per il Pronto soccorso e il no allo spostamento dell'auto medica