'Residenze Costellazioni acquisito da coop Angolo: da ghetto a rischio superghetto'

Giacobazzi (Fi): 'La notizia della vendita dell’intero immobile all’Angolo ci preoccupa. Il rischio di moltiplicazione dei problemi attuali è altissimo'

'L’immobile di via Costellazioni 170 è famoso da anni per le problematiche di sicurezza e ordine pubblico legate soprattutto alla presenza di centinaia di immigrati richiedenti asilo ospiti della cooperativa l’Angolo in stanze distribuite su diversi piani. Presenza che rende ogni giorno difficile la convivenza anche con le decine di persone prese in carico di servizi sociali del comune in emergenza abitativa. La notizia della vendita dell’intero immobile alla cooperativa l’Angolo ci preoccupa. Il rischio di moltiplicazione dei problemi attuali è altissimo'.

A parlare è il capogruppo Forza Italia a Modena, Piergiulio Giacobazzi.

'Il rischio di consolidare l’immagine di uno stabile e dell’area in cui si inserisce come ghetto urbano e sociale è reale. L’impegno ad una riqualificazione dei locali paventata dalla cooperativa non rassicura perchè fino ad ora la struttura non è stata il problema, il problema è stato il suo utilizzo. Per altro oggi in totale contrasto con le linee di indirizzo dell’accoglienza degli stranieri richiedenti asilo che prevedono, anche nei nuovi bandi, l’accoglienza in soluzioni abitative piccole e diffuse. Chiediamo anche al Comune di Modena di fare nuovamente chiarezza sul futuro dei 57 alloggi affittati e gestiti all’interno dello stabile per accogliere persone in grave disagio abitativo, Continuerà a rimanere all’interno?
Se si, perché, visti i tanti problemi e i rischi più volte denunciati dalle famiglie ospitate, e se e come cambieranno anche i costi di affitto. Inoltre chiediamo al comune di pretendere dai nuovi proprietari garanzie sui futuro del centro di accoglienza per immigrati richiedenti asilo. Garanzie che chiedo nero su bianco in una interrogazione consigliare che depositerò lunedì - continua Giacobazzi -. Nel pieno rispetto dei limiti di intervento che una vendita tra privati ci pone, non possiamo non segnalare i rischi oggettivi sotto il profilo sociale e di sicurezza pubblica, confermati dalla cronaca quotidiana, ai quali una operazione del genere potrebbe esporre un intero quartiere; un quartiere che dal passaggio da studentato a centro di accoglienza ha solo avuto danni, in termini di sicurezza e degrado'.

La Pressa   

