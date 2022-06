Referendum: alle 12 in provincia affluenza al 6,88%

Percentuali davvero basse di affluenza, non solo per il referendum ma anche per le elezioni amministrative. I votanti al referendum alle ore 12 in provincia di Modena rappresentavano il 6,88% del totale degli aventi diritto. Appena sotto la media il capoluogo, Modena, al 6,55%. Percentuali più alte nei comuni della bassa (Medolla e Mirandola, rispettivamente all'8,26% e al 7,25%) e dell'appennino (Riolunato al 8,45% e Polinago al 7,40%).A trainare la media comunque bassa sono i comuni in cui insieme al referendum si vota anche per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. A Novi di Modena la percentuale dei votanti a 5 ore dall'apertura dei seggi era del 16,12%, del 13,27 a Castelnuobo e del 15,44% a BomportoI seggi rimangono aperti fino alle ore 23