Alle 12 affluenza al 6% per referendum, al 17% per le amministrative

L’affluenza parziale alle amministrative alle ore 12 si attesta al 17,78 per cento, con i dati di 732 comuni su 818. È quanto emerge dal sito del ministero dell’Interno. Sempre secondo i dati del Viminale, per i referendum sulla giustizia sale al 6,24 per cento, con i dati di 7.029 comuni su 7.903 (in relazione al quesito uno, sull’incandidabilità dopo la condanna).Affluenza nella media a Modena con il 16,39% dei votanti alle amministrative nei tre Comuni modenesi al voto e 6,8% al referendum.I referendum sulla giustizia 'sono stati boicottati con il voto in un giorno solo, sono stati boicottati con il silenzio assoluto su molti giornali e sulle televisioni di Stato'. Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi dopo il voto di questa mattina a Milano, sottolineando che 'c’è una volontà precisa di mantenere le cose come stanno.