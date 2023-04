Referendum contro l'invio di armi all'Ucraina: si firma anche a Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il comitato Ripudia La Guerra guidato dal professor Enzo Pennetta, chiede di togliere al Governo il potere di derogare il divieto di esportazioni di armi ai Paesi coinvolti nei conflitti attraverso la semplice informativa al Parlamento, come invece accade oggi: in questo modo, affermano i promotori, 'ogni decisione futura volta a inviare armi in teatri di guerra, richiederebbe una legge formale e dunque la piena assunzione di responsabilità politica del Parlamento'.Il comitato di Generazioni Future presieduto dal giurista Ugo Mattei vuole invece cancellare le attuali basi giuridiche del trasferimento di armi in Ucraina abrogando l’art. 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022 che prevede disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell’Ucraina, convertito in legge il 27 gennaio 2023.Foto Frizio