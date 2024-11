Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La prima tappa è in programma a Sassuolo alle ore 18 presso il Suavitas cafè in viale Carducci 87. A Modena l’appuntamento è alle ore 20:45 presso la sede del circolo Arci Civica 15° in via Roncaglia 15/a.

In entrambi gli appuntamenti saranno presenti assieme a Federico Serra anche i candidati della circoscrizione di Modena: Alba Bassoli, Stefano Lugli, Silvia Missio, Angioletto Usai, Vania Pederzoli, Paolo Viglianti e Elisa Zamboni.

Quando mancano pochi giorni alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre elettrici ed elettori avranno la possibilità di ascoltare le proposte della lista che si presenta in alternativa al partito unico della guerra, del cemento e della sanità privatizzata e inefficiente, per una Regione che ritorni a mettere al centro scuola, sanità e servizi pubblici, una gestione del territorio orientata al contrasto alla crisi climatica e i diritti di lavoratrici e lavoratori.