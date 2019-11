Regionali, tandem Salvini-Borgonzoni è sicuro: 'Si corre per vincere'

'L'ultima campagna elettorale in Emilia-Romagna (con candidato Alan Fabbri, attuale sindaco leghista di Ferrara, ndr) è stata molto romantica, in giro in camper, ma l'obiettivo era solo fare bella figura. Questa volta possiamo vincere'. Così il leader del Carroccio Matteo Salvini tira la volata a Lucia Borgonzoni, la sfidante del governatore uscente Stefano Bonaccini. I due esponenti della Lega hanno presentato oggi a Bologna, in conferenza stampa, la convention del prossimo 14 novembre al PalaDozza.'E' la prima volta che possiamo giocarci davvero la partita in Emilia-Romagna, al di là dei sondaggi- ribadisce a sua volta Borgonzoni - negli ultimi giorni ne ho visti di tutti i colori, ma si sente dalla gente che c'è voglia di cambiamento. E noi pensiamo di poterlo rappresentare, grazie alla buona amministrazione messa in campo dove governiamo. Il Pd cerca di demonizzare questa voglia di cambiamento, mi hanno anche paragonato a Raggi e Appendino: ed è abbastanza offensivo', ironizza Borgonzoni. Che poi ammette: 'Ho bisogno di portare le nostre idee alla gente, è il Pd che tende a tenere la discussione più a livello nazionale che locale. Noi tutti i giorni facciamo richieste sui temi della Regione, ma non ci viene risposto o lo fanno in modo vago e spesso a Salvini e non a me. Invito quindi Bonaccini a parlare con me e non con Salvini: spero che il programma elettorale venga chiesto a me e ai candidati nelle liste. E' chiaro che c'è anche una questione nazionale, come dimostra la tassa sulla plastica. Ma c'è anche una questione locale e siamo ben felici di parlarne per convincere elettori che possono essere spaventati di un salto nel buio, come lo descrive il Pd'.Anche per Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, 'per tanti anni ci siamo presentati solo per correre, oggi lo facciamo per vincere. Abbiamo dimostrato di saper governare. Il Pd e Bonaccini sono in grande difficoltà, la sinistra non è più in grado di governare. Noi siamo cresciuti e siamo pronti a dare un'alternativa. Non ci lasceremo scappare questa occasione'. Per Gianluca Vinci, numero uno del Carroccio in Emilia, con Borgonzoni 'abbiamo scelto una persona competente, che ha lavorato per anni per la nostra terra e che, una volta eletta, manterrà le promesse fatte in campagna elettorale. L'Emilia-Romagna si è accasciata sulla sinistra, noi vogliamo rompere gli schemi, il clientelismo e le logiche di partito'.