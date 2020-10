Resistenza, è morto il comandante partigiano Germano Nicolini

E' morto ieri sera a Correggio Germano Nicolini, comandante partigiano noto con il nome di battaglia di 'Diavolo'. Aveva 100 anni. A lui i Modena City Ramblers hanno dedicato una famosa canzone.





Nel Dopoguerra divenne sindaco di Correggio ma venne arrestato nel '47, accusato per l'omicidio di don Umberto Pessina e condannato a 22 anni: uscì dal carcere per un indulto e nel 1994 emerse chi era il vero assassino, William Gaiti. 'Perdonarli? Non si può usare la parola perdono. Ero un bersaglio facile, un giovane sindaco di paese. Hanno colpito me perché si faticava ad accettare che si parlasse di riconciliazione' - raccontava pochi mesi fa Diavolo, interpellato sul fatto che i vertici del Pci di allora sapessero chi fosse il vero autore del delitto.



'Ci ha lasciato Germano Nicolini, partigiano protagonista della Resistenza al nazifascismo. Fai buon viaggio Comandante Diavolo. Noi non ti dimenticheremo. Mai' - scrive Stefano Bonaccini.