'Resto nel movimento perché quando si inizia un progetto lo si finisce'

'In questo servizio temporaneo che sto prestando allo Stato italiano il mio primo pensiero va agli elettori, ai cittadini e alle cittadine. A loro, innanzitutto, dev'essere portato il massimo rispetto. Il mio lavoro, questo l'ho avuto chiaro sin dal principio, si svolge nel loro esclusivo interesse. Quando si entra in Parlamento è fondamentale ricordare in ogni occasione a se stessi perché si è li e soprattutto da dove si viene e dove si torna'. Con queste parole l'onorevole cinque stelle Stefania Ascari sottolinea che non lascerà il Movimento.'Desidero che la politica, una sana politica, torni nei territori a parlare con la gente di temi, di valori, di sinergie per portare a casa delle buone leggi. Le strategie politiche e i tatticismi non interessano ai cittadini e nemmeno un terzo mandato che, come abbiamo visto, tira di più di un carro di buoi.