All'ufficio di presidenza della Regione sono infatti pervenute due memorie: una della stessa Ugolini che chiede di essere nomina capogruppo e una di segno opposto dell'ex sindaco di Monzuno che ha fondato Rete Civica 5 anni fa. Nelle intenzioni della ex candidata presidente vi sarebbe la volontà di guidare l'opposizione attraverso il 'potere' che a suo avviso deriva dalla nomina di capogruppo, speranza ovviamente ingenua considerando il peso che Fratelli d'Italia ha in Regione in termini di consensi e numero di eletti. Proprio per questo i meloniani puntano sulla promozione della Ugolini al fine di fagocitare la lista civica, mentre Forza Italia e Lega puntano su Mastacchi per confermare il profilo 'neutro', pur nell'ambito del centrodestra, del gruppo. Sullo sfondo il confronto, tutto interno a Comunione e Liberazione, tra la Ugolini e il consigliere rieletto di Forza Italia, Valentina Castaldini.Intanto la presidenza della Assemblea legislativa ha chiesto un parere legale e la prossima riunione si terrà il 3 gennaio.