Un CPR in regione: De Pascale apre all'ipotesi e la sinistra la chiude

La prima replica arriva da Bologna. 'Di Cpr ce ne sono già moltissimi in Italia, e ci sono centinaia di posti vuoti», ha dichiarato l’assessora alla Sicurezza Matilde Madrid, sottolineando come la priorità dovrebbe essere un’altra, piuttosto che aprire nuove strutture anche in regione'.
Di segno opposto la valutazione di Forza Italia, che vede nell’apertura di De Pascale un cambio di passo significativo.
Durissima invece la posizione della CGIL Emilia-Romagna, che ribadisce la propria contrarietà ai CPR, giudicati inefficaci e disumani. Il sindacato richiama il recente rapporto del Tavolo Asilo e Immigrazione, che descrive un quadro fatto di inutilità rispetto agli obiettivi dichiarati e di condizioni di degrado sociale per le persone recluse. Per la CGIL, i CPR non rappresentano una risposta al tema della sicurezza, ma un problema aggiuntivo.
Sulla stessa linea si colloca Alleanza Verdi e Sinistra. Il gruppo in Regione respinge l’ipotesi di un nuovo centro regionale e critica la posizione del presidente. De Pascale ha precisato che i CPR dovrebbero essere considerati esclusivamente come strumenti per l’espulsione di persone socialmente pericolose, ma per AVS questa impostazione non basta a giustificare strutture che «negano diritti fondamentali e confinano persone in condizioni inumane e degradanti». Il gruppo regionale richiama inoltre le numerose segnalazioni di danni psicofisici, violenze e forme di tortura registrate in questi luoghi, giudicandoli incompatibili con qualsiasi politica migratoria rispettosa della dignità umana.
Nella foto l'edificio nel rione S.Anna di Modena, già sede del CPT, poi CIE e poi CPR