A Sassuolo è di nuovo Run4Care

L’evento si terrà domenica 22 febbraio 2026 a Sassuolo, con partenza e arrivo in piazza Falcone e Borsellino, e attraverserà anche il Comune di Fiorano Modenese. Si tratta di una corsa e camminata aperta a tutti, pensata non come competizione ma come esperienza collettiva, accessibile e inclusiva, che mette al centro il valore della cura nelle sue molteplici declinazioni: dalle persone alle relazioni, dalla salute fisica e mentale al bene comune. Accanto al percorso tradizionale è prevista anche la Dog4Run, dedicata a chi desidera partecipare insieme al proprio cane, ulteriore segno dell’attenzione al benessere e alla partecipazione senza barriere.
L’iniziativa si ispira alla campagna regionale “Più cura per chi cura” e nasce con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare chi ogni giorno si prende cura degli altri: professionisti sanitari e sociosanitari, volontari, famiglie e tutte quelle figure che operano spesso in silenzio a sostegno della comunità.
La Run4Care è anche un progetto che coinvolge il territorio in modo trasversale. Oltre alla manifestazione, sono previsti momenti educativi, attività di sensibilizzazione e il coinvolgimento delle scuole, delle società sportive, delle istituzioni e dei numerosi partner che hanno scelto di sostenere l’iniziativa. Le iscrizioni sono già aperte nei punti indicati sul sito del CSI Modena.«Con la Run4Care vogliamo dare un segnale forte e chiaro: la cura è un valore che riguarda tutti e che va riconosciuto, sostenuto e condiviso», sottolinea Emanuela Maria Carta, presidente del CSI Modena e di CSI Modena Volontariato. Carta definisce l’evento un tassello importante del progetto celebrativo e ringrazia istituzioni, partner, realtà sanitarie e associazioni per il lavoro di rete che rende possibile un’iniziativa dal reale impatto territoriale.
Anche l’aspetto sportivo, pur non competitivo, è curato con attenzione. «La corsa e la camminata sono pensate come un’esperienza di movimento aperta e accessibile, adatta a persone di ogni età e livello di preparazione», spiega Katia Citro, responsabile della Commissione Atletica e Podismo del CSI Modena. L’obiettivo non è la prestazione, ma il piacere di muoversi insieme in sicurezza, grazie anche al coinvolgimento delle società podistiche e dei partner tecnici.
Il sostegno istituzionale è ampio.
La Regione Emilia-Romagna, attraverso l’assessore allo Sport Roberta Frisoni, definisce la Run4Care un esempio virtuoso di come sport e salute possano dialogare, promuovendo stili di vita attivi e consapevoli. Anche il mondo accademico, con la professoressa Silvia Ferrari dell’Università di Modena e Reggio Emilia, sottolinea la connessione tra ricerca, formazione e pratica sportiva, confermando la partecipazione dell’Ateneo.
Numerosi gli enti sanitari e gli ordini professionali che hanno scelto di patrocinare l’iniziativa, dall’Azienda USL all’AOU di Modena, dall’Ordine dei Medici a quello degli Infermieri, dai fisioterapisti alle ostetriche, fino ai tecnici sanitari e agli psicologi.
Nella foto, i presenti alla conferenza stampa sull'iniziativa