'Riapertura punti nascita, il protocollo di Bonaccini? Aria fritta'

“Il Partito Democratico ha promesso mare e monti sui punti nascite durante la campagna elettorale delle Regionali e oggi veniamo a sapere che il protocollo che sarebbe stato inviato al Ministro Speranza non è pronto ed è nelle mani della Commissione Nascita Regionale, la stessa che ha sempre sostenuto la pericolosità di quei reparti in montagna”.

Così il consigliere regionale ri-eletto,, in merito alla risposta ricevuta ad una sua richiesta di copia del “fantomatico” protocollo per la riapertura dei Punti Nascite in Appennino, annunciato da Bonaccini a pochi giorni dal voto elettorale. Una delle principali promesse fatte alla vigilia del voto.

“Dalle loro parole – continua il leghista – sembrava imminente una riapertura grazie a questo memorandum, denotando un chiaro gioco speculativo “chiudo e riapro”, senza tenere però presente che la salute in ballo è quella delle donne di montagna e dei futuri nascituri”. “Ad una nostra richiesta – prosegue - la copia di questo protocollo non ci è stata fornita con la motivazione che “lo sviluppo di principi e contenuti dettagliati è attualmente in carico alla Regione con il coinvolgimento della Commissione Nascite Regionale e verrà opportunamente condiviso con l’insedianda Giunta”



“Ai consiglieri regionali quindi non viene fornito nulla, in barba alle regole e principi di democrazia tanto conclamati. A farne le spese sono, ad oggi, sempre i montanari che non vengono informati opportunamente sulla sorte dei loro servizi. Noi – conclude il consigliere reggiano - restiamo di guardia, perché le promesse sulla Montagna fatte dal Presidente Bonaccini non le dimentichiamo. La campagna elettorale è finita, ora si assuma le sue responsabilità”