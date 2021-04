Riecco Michele Dell'Orco: per lui incarico al Ministero dell'Interno

L'ex parlamentare e sottosegretario modenese Michele Dell'Orco è stato assunto al Ministero dell'Interno come collaboratore del sottosegretario M5S Carlo Sibilia. A riportare il decreto ministeriale di nomina dei nuovi membri degli uffici di diretta collaborazione del Viminale è L'Espresso che sottolinea come Dell'Orco abbia firmato un contratto fino alla fine del mandato di Governo per 32mila euro annui.Eletto deputato nel 2013, Dell'Orco è stato anche per qualche mese capogruppo M5S alla Camera. Non rieletto alle elezioni del 2018 nel plurinominale di Modena e Ferrara, è stato ripescato dall'ex ministro Danilo Toninelli come sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e ai Trasporti nel primo Governo Conte.