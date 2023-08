Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'ACI Storico e Motorismo Storico sono fortemente radicati sul territorio modenese e a tal proposito Modena e provincia rappresentano luoghi tra i più importanti a livello nazionale e internazionale - afferma Vincenzo Credi, presidente Aci Modena -.Si tratta di una bellissima notizia, oltre ad essere un passo decisamente importante che porterà numerosi vantaggi anche a tutti i nostri soci'.'Il Decreto firmato dal Ministro Salvini ha un immenso valore storico ma anche una grande portata economica: dare la possibilità a oltre mezzo milione di cittadini di apporre sulla propria auto o moto Storica una targa conforme all’originale del periodo di prima immatricolazione che consentirà di preservare intatto il fascino di questi veicoli - dichiara Stefano Corti, vicesegretario della Lega Salvini Premier Emilia e già promotore di questa iniziativa in Parlamento -. Questa operazione attesa da anni dagli appassionati porterà inoltre nelle casse dello stato ingenti risorse economiche e questo è un aspetto non trascurabile. Ringrazio il Ministro Salvini per aver sbloccato l’iter burocratico e i tanti rappresentanti della Lega che negli anni si sono spesi per questo risultato'.