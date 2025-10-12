Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

San Prospero: consigliere chiede commissione di inchiesta, proposta bocciata, esce dalla maggioranza

San Prospero: consigliere chiede commissione di inchiesta, proposta bocciata, esce dalla maggioranza

Matteo Ferrari aveva presentato una mozione per approfondire i contenuti della relazione shock del segretario comunale, respinta. L'opposizione incalza: 'Atto di coerenza ma segno del dissenso interno'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Scoppia un altro caso politico in comune a San Prospero, legato ad una defezione importante in maggioranza. Al centro del dibattito, nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, una mozione presentata dal consigliere comunale Matteo Ferrari (fino a quel momento parte della maggioranza di centro sinistra), per chiedere l’istituzione di una commissione consiliare d’inchiesta per fare luce sulle gravi irregolarità segnalate nella relazione dell’ex segretario comunale, Giuseppina Crisci.La mozione, basata su una relazione datata 23 luglio 2025, e già resa nota in una conferenza stampa anche da parte dell'opposizione del capogruppo Bruno Fontana, evidenziava anomalie di gestione risalenti agli ultimi anni, tra cui la mancanza di controlli amministrativi dal 2019, ostacoli alle verifiche interne, possibili conflitti d’interesse ai vertici comunali e la violazione delle norme regionali per l’assenza di un ufficio disciplinare. Una situazione ritenuta 'grave e preoccupante' anche per l’integrità dell’azione amministrativa e per la trasparenza verso i cittadini.In questo caso però particolarmente significativo il fatto che il colpo di scena sia arrivato dalla stessa maggioranza, che ha respinto la mozione con 8 voti contrari contro 5 favorevoli.
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
Un fatto che ha determinato l'uscita dello stesso Matteo Ferrari dalla maggioranza, dichiarando di non voler subire 'pressioni politiche'.'La decisione del consigliere Ferrari di lasciare la maggioranza e sostenere la richiesta di trasparenza a pochi mesi dalle elezioni – ha dichiarato il capogruppo d’opposizione Bruno Fontana, leader della lista San Prospero per il Cambiamento – è un segnale forte. Dimostra serietà e coerenza politica. Al tempo stesso, è il segnale evidente di una giunta in difficoltà, che non riesce più a contenere il dissenso interno'.Fontana ha duramente criticato la scelta della maggioranza di bloccare una proposta definita di 'puro buon senso', definendo 'incomprensibile' il rifiuto di istituire una commissione che avrebbe avuto solo lo scopo di fare chiarezza.'Non è chiaro perché si sia voluto affossare una richiesta legittima di trasparenza – ha continuato Fontana – ma è probabile che quella mozione sia andata a toccare un nervo scoperto. Le dichiarazioni del sindaco, che ha affermato in aula di aver ricevuto rassicurazioni informali dal Prefetto, ci hanno lasciati basiti: ad oggi nessun riscontro ufficiale è pervenuto, e chiederemo chiarimenti a tutti i livelli'.Il consiglio comunale, stando alle dichiarazioni del capogruppo di opposizione, avrebbe visto emergere ulteriori criticità gestionali, tra cui la mancata pubblicazione degli atti all’Albo Pretorio da mesi e la mancata convocazione della commissione bilancio, quest’ultima causa dell’abbandono dell’aula da parte dei consiglieri
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
del gruppo San Prospero per il Cambiamento in segno di protesta.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti 'Sanità Modena, la situazione è grave: Ctss assente'

'Sanità Modena, la situazione è grave: Ctss assente'

Modena, il ministro Crosetto a Modena: 'Si è riaccesa speranza di Pace'

Modena, il ministro Crosetto a Modena: 'Si è riaccesa speranza di Pace'

Modena, servizi di informazione e comunicazione digitale del Comune: Mezzetti scardina strapotere Mediagroup

Modena, servizi di informazione e comunicazione digitale del Comune: Mezzetti scardina strapotere Mediagroup

Modena, patto Fdi-Pd su agenzia unica per la comunicazione: dopo inchiesta La Pressa l'accordo è saltato

Modena, patto Fdi-Pd su agenzia unica per la comunicazione: dopo inchiesta La Pressa l'accordo è saltato