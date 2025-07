San Prospero, relazione bomba del nuovo segretario comunale, esposti dell'opposizione a corte dei conti e prefettura

La relazione shock

Il caso nel caso: la revoca anticipata del mandato da parte del sindaco





Elementi che non possono essere ignorati: l'esposto alle prefetture di Modena e Bologna





Ipotesi scioglimento del consiglio comunale

'Controlli interni assenti dal 2019, resistenze dagli uffici a fornire il materiale necessario al segretario comunale, ingerenze della parte politica, nomine di soggetti senza i requisiti di legge per lo svolgimento di funzioni, e conflitto d’interessi tra funzionari marito e moglie con incarichi apicali all'interno del Comune'.Sono queste alcune delle criticità rilevate dalla relazione del nuovo segretario comunale, già in servizio al Comune di Spilamberto, nominata il 1° luglio dal Comune di San Prospero e che (caso nel caso), concluderà il suo incarico il 31 luglio, con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza prevista in ottobre. Una relazione dettagliata, di natura tecnica e istituzionale, ma che descrive con toni espliciti quella che apparirebbe una situazione di potenziale diffusa irregolarità amministrativa, mancanza di trasparenza e assenza dei presidi minimi di verifica e di controllo per prevenire irregolarità all'interno del Comune di San Prospero. Oltre che ad un clima di mancata collaborazione se non di ostacolo al lavoro del segretario stesso. Una relazione oggi al centro della conferenza stampa del gruppo consigliare San Prospero per il cambiamento capitanata dal già candidato sindaco, e consigliere capogruppo, Bruno Fontana, alla presenza dei componenti della lista Michela Canterino e Raffaele Improta.Il documento, inviato nei giorni scorsi ai consiglieri comunali oltre agli organi istituzionali, pur non collegato nel merito, è arrivato a pochi giorni dal deposito alla Corte dei Conti di un esposto presentato il 16 luglio dalla Lista San Prospero per il cambiamento, su presunte carenze legate negli anni all'assenza di una segretario generale e alla legittimità degli atti amministrativi firmati da chi non avrebbe avuto i requisiti per tali funzioni. Tra questi anche chi ha effettuato quei rilievi che hanno portato all'annullamento delle elezioni e al commissariamento del comune.'Da tempo, già nella precedente consigliatura, avevamo evidenziato potenziali anomalie nella gestione amministrativa, sfociate poi nell'esposto del 16 luglio, ma nella relazione diffusa dal nuovo segretario abbiamo avuto conferma, da soggetto terzo, tecnico, rappresentante dello Stato quale è il segretario comunale, che i nostri dubbi erano più che fondati e i rilievi emersi erano gravi e degni di una segnalazione ai massimi organi. La gravità degli elementi che emergono dalla relazione è impressionante per chiarezza e peso politico e amministrativo'Tra questi elementi emerge che il nuovo segretario appena insediato, nel raccogliere gli elementi per redigere la relazione semestrale, prevista dalla legge sui controlli interni, avrebbe verificato che questi controlli interninon erano stati garantiti da anni: Esattamente dal 2019: 'Va rilevato che l’attività di controllo amministrativo successivo è totalmente e clamorosamente mancata dal 2019; ultimo anno in cui risultano i correlati referti. Non va, peraltro, sottaciuto lo sconcerto registrato dalla scrivente sin dallo stesso avvio dell’attività della sessione di controllo; impulso che ha paradossalmente generato una vistosa e generalizzata sorpresa nell’organizzazione, che è sfociata anche in mancati riscontri, non collaborazione, nonché in accuse di arbitrarietà rivolte all’indirizzo delle verifiche istruttorie di cui trattasi e resistenza da certa parte tecnica sui due livelli istituzionali (organizzazione comunale e unionale interpellata sui servizi e funzioni affidati dal comune di San Prospero all’Unione Area Modena Nord) all’ordinato e sereno svolgimento degli adempimenti di cui trattasi e ingerenza di parte politica'Non solo quindi il segretario comunale chiamato in primo luogo per redigere quelle funzioni di alta specializzazione tecnica previste dalla legge ha riscontrato anomalia ma ha rilevato, e messo nero su bianco, anche una sorta di ostruzionismo al suo operare. Un altro passaggio emblematico: 'L'esercizio dell'attività è stata tacciata per il tramite di mail istituzionale di caccia alle streghe ed arbitrarietà'In sostanza, un clima difficile, di chiusura pressoché totale, contrario a quello che dovrebbe garantire la collaborazione interna nella trasmissione degli atti ai fini della trasparenza e della correttezza dell'azione amministrativa, quello che il segretario avrebbe dovuto affrontare.Il tutto ulteriormente complicato da quelle che vengono definite inefficenze riscontrate nel momento in cui venivano chiesti documenti da controllare. Nonostante le richieste 'sono stati estratti unicamente le determinazioni dirigenziali e i contratti stipulati nella forma delle scritture private, nonostante la scrivente abbia sollecitato e a più riprese il Responsabile dell’area amministrativa a rendere gli atti su cui operare i controlli. Pertanto, a questo ufficio del segretario comunale non sono mai state recapitati documenti documenti che invece devono, o meglio, dovrebbero essere sottoposti a controllo di legalità'Nella relazione si evidenzia un'altra criticità, legata alle funzioni di alta specializzazioni svolte con ruoli apicali da due coniugi nel medesimo settore e ufficio. Elemento che si porrebbe in contrasto con quanto previsto dalla normativa soprattutto in virtù che tali situazioni vanno segnalate agli organi competenti (cosa che non sarebbe avvenuta), e gestite a norma di legge.Tra gli effetti dell'azione amministrativa portata avanti dal segretario ce ne sarebbe uno riguardante direttamente e pesantemente lo stesso segreterio che scrive: 'Ho appreso tramite mail istituzionale del servizio personale dipendente in posizione di EQ in unione, della richiesta da parte del Sindaco, della cessazione anticipata del rapporto al 31.07.2025, pur non avendo potuto godere di un termine congruo per l’esame di tutti gli atti amministrativi, come invece garantisce l’art. 8 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni, ha nondimeno assicurato la chiusura del controllo rebus sic stantibus, allo stato degli atti ricevuti e dei fatti descritti, con relazione lavorando incessantemente e nel contesto descritto.Appreso di questo ulteriore elemento il capogruppo Fontana ha chiesto chiarimenti sulle procedure adottate nei confronti del segretario. In conferenza stampa Bruno Fontana mostra la risposta secondo la quale il sindaco avrebbe accolto una richiesta del segretario di interrompere l'incarico a fare data dal 1 agosto. Altra discrepanza rispetto a quanto comunicato dal segratario stesso, ovvero di una decisione assunta dal sindaco.'Per quale motivo una professionista nominata il 1° luglio con incarico fino ad ottobre avrebbe deciso di interrompere il proprio mandato dopo appena un mese? E perché proprio nel momento in cui stava ultimando una relazione che elenca, nero su bianco, gravi criticità nella macchina amministrativa del Comune? - chiedono i rappresentanti della lista d'opposizione.Alla luce dei rilievi emersi dalla relazione, la lista di opposizione ha depositato oggi alle Prefetture di Modena e Bologna. “La relazione è un atto di una gravità inaudita' – ha dichiarato Fontana- 'Non si tratta più solo di sospetti politici, ma di fatti accertati da una figura terza, con profilo tecnico e di alto livello istituzionale. Se chi prova ad applicare la legge viene messo alla porta dopo venti giorni, vuol dire che il problema non è solo amministrativo, ma sistemico' - conclude Fontana'Si tratta di fatti potenzialmente gravi su cui auspichiamo che gli organi competenti a partire dalla prefettura, facciano chiarezza in tempi celeri. Qui non si tratta di politica, ma di tutela dell'interesse pubblico. Senza considerare che il problema si pone sul cosa succederà dal 1 agosto, quando il Comune non avrà di nuovo un segreterio comunale. In una situazione come quella rilevata c'è di che essere preoccupati. Noi abbiamo fatto quello che era doveroso fare, non in termini politici ma di responsabilità istituzionale che abbiamo come consiglieri''Le conseguenze possibili? Se venissero riscontrati illeciti reiterati la normativa prevede anche lo scioglimento del consiglio comunale' - afferma l'avvocato e componente della lista Michela Canterino.