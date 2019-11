Sanità, più risorse ai privati. Bonaccini firma accordo

' con cui le prestazioni sanitarie di prima fascia vengono erogate,. Ci ha dato una mano, e' stato molto importante e continuera' ad esserlo nei prossimi anni'. Cosi' il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine dell'illustrazione della terzo bilancio sociale di Aiop Emilia-Romagna curato da Nomisma, nel corso della quale arriva'La centralita'- premette Bonaccini- del nostro sistema universalistico e pubblico, fino a quando tocchera' a me e a noi, non cambiera' mai., ma noi abbiamo un rapporto molto positivo col privato. Da presidente della conferenza delle Regioni,affinche' con imprese e sindacati si arrivi, dopo ben 12 anni,. Confida il governatore: 'Sono fiducioso, siamo a pochi metri da un traguardo che sarebbe giusto per tutte le parti che stanno discutendo: spero di poter dare una buona notizia in questo senso nelle prossime settimane, in sede di Conferenza Stato-Regioni'., rispetto non ai generici investimenti o ad ulteriori prestazioni fornite ma proprio sulla base della qualita' della prestazione', precisa Bonaccini.Aggiunge il presidente della Regione: 'Credo molto nell'accreditamento. Ci stiamo rivolgendo non a lavatrici o a macchine da aggiustare, stiamo parlando di persone in carne e ossa che, nel momento in cui il tema e' quello della cura, hanno i propri sentimenti e le proprie fragilita', le proprie speranze. Abbiamo bisogno che, per quanto vogliamo estendere la qualita' di prestazioni e servizi erogati, non scenda di un millimetro la qualita' di quello che viene fornito, anzi. Ogni anno magari aumenti, vogliamo un sistema di grandissima qualita''. Sui numeri del nuovo contratto di riferimento, Bonaccini non si sbilancia: 'Non dico nulla per ora, lo faro' nel momento in cui chiuderemo. Stiamo lavorando e oggi ho sensazioni piu' positive rispetto a qualche mese fa. Ci sara' un po' piu' di risorse assegnate nel momento in cui aumentano le prestazioni, cosi' come investimenti su nuove prestazioni', conclude il governatore.