Segreteria PD: Modena plaude alla scelta di Letta

“Esprimo soddisfazione a nome del gruppo dirigente del partito modenese per la decisione di Enrico Letta di candidarsi alla guida del Pd nazionale, partito che ha contribuito a fondare e di cui è un autorevole esponente. Ora l’auspicio è che dall’Assemblea nazionale, convocata per domenica prossima, esca una condivisione unitaria, consapevoli dell’estrema delicatezza del momento politico, ma soprattutto della drammaticità della situazione del Paese'Così ilsulla decisione di Enrico Letta di candidarsi alla guida del partito nazionale. 'Con la scelta di una figura di grande competenza, esperienza e prestigio internazionale come Enrico Letta deve iniziare un nuovo percorso per il Partito democratico, che superi le divisioni interne e che sappia guardare alle necessità concrete, contingenti e future, dei cittadini italiani. La risposta del Pd alla crisi sanitaria, sociale ed economica deve essere all’altezza dei suoi ideali, del grande cuore dei suoi sostenitori e delle enormi sfide che deve fronteggiare il Paese”.