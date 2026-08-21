Sei omicidi di donne in 5 giorni: il PD grida al patriarcato: 'Chi lo nega è complice del massacro'

'Sei donne uccise per mano di mariti e compagni e due gravemente ferite in soli cinque giorni: siamo di fronte a un'emergenza. Questa piaga sociale uccide più della criminalità organizzata e non possiamo assistere in silenzio a questo massacro': Lo dichiarano Patrizia Belloi, portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche di Modena (foto), e Massimo Paradisi, segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena.



'Le misure repressive sono fondamentali e vanno applicate con il massimo rigore, ma da sole non bastano. La formazione per forze dell'ordine, magistrati e operatori esiste già, ma chiaramente oggi non funziona: se i segnali vengono ignorati e le denunce sottovalutate, significa che va preteso un salto di qualità immediato con percorsi orientati a leggere i prodromi. Occorre rendere certe ed efficaci le misure cautelari'.



'L'85% degli uomini violenti è recidivo: intervenire dopo è un fallimento' proseguono Belloi e Paradisi. 'Chi nega l'esistenza del patriarcato è complice di questo massacro. La cultura patriarcale non è una teoria, è la radice concreta e tossica della violenza sulle donne. Negarla davanti a questa scia di sangue è cecità politica e irresponsabilità pura'.



'Il Governo deve cambiare rotta subito: la repressione da sola è inutile senza un investimento massiccio in prevenzione vera, introducendo obbligatoriamente l'educazione sessuo-affettiva e al rispetto fin dalle scuole. Serve concretezza ora, non parole. La Conferenza delle Democratiche non farà un passo indietro finché la vita e la sicurezza delle donne non diventeranno la priorità reale del Paese', concludono.

