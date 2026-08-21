'Sei donne uccise per mano di mariti e compagni e due gravemente ferite in soli cinque giorni: siamo di fronte a un'emergenza. Questa piaga sociale uccide più della criminalità organizzata e non possiamo assistere in silenzio a questo massacro': Lo dichiarano Patrizia Belloi, portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche di Modena (foto), e Massimo Paradisi, segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena.
'Le misure repressive sono fondamentali e vanno applicate con il massimo rigore, ma da sole non bastano. La formazione per forze dell'ordine, magistrati e operatori esiste già, ma chiaramente oggi non funziona: se i segnali vengono ignorati e le denunce sottovalutate, significa che va preteso un salto di qualità immediato con percorsi orientati a leggere i prodromi. Occorre rendere certe ed efficaci le misure cautelari'.
'L'85% degli uomini violenti è recidivo: intervenire dopo è un fallimento' proseguono Belloi e Paradisi. 'Chi nega l'esistenza del patriarcato è complice di questo massacro. La cultura patriarcale non è una teoria, è la radice concreta e tossica della violenza sulle donne. Negarla davanti a questa scia di sangue è cecità politica e irresponsabilità pura'.
'Il Governo deve cambiare rotta subito: la repressione da sola è inutile senza un investimento massiccio in prevenzione vera, introducendo obbligatoriamente l'educazione sessuo-affettiva e al rispetto fin dalle scuole. Serve concretezza ora, non parole. La Conferenza delle Democratiche non farà un passo indietro finché la vita e la sicurezza delle donne non diventeranno la priorità reale del Paese', concludono.
Sei omicidi di donne in 5 giorni: il PD grida al patriarcato: 'Chi lo nega è complice del massacro'
Una nota della portavoce della Conferenza delle donne democratiche Patrizia Belloi e del segretario della Federazione provinciale del Pd modenese. Critica anche alla formazione dei magistrati giudicata inefficace
'Sei donne uccise per mano di mariti e compagni e due gravemente ferite in soli cinque giorni: siamo di fronte a un'emergenza. Questa piaga sociale uccide più della criminalità organizzata e non possiamo assistere in silenzio a questo massacro': Lo dichiarano Patrizia Belloi, portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche di Modena (foto), e Massimo Paradisi, segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Muore dopo attentato di Modena, De Pascale si sbaglia, crede sia morta la turista tedesca e scrive all'ambasciatore
Modena al buio, ora parla il sindaco Mezzetti: 'I cittadini hanno ragione, esigo chiarezza da Edison ed Hera'
Insicurezza volontari Festa dell'Unità: il PD risponde con un 'no comment'
Modena, Unimore dà il via libera all'Intelligenza artificiale per scrivere le tesi di laureaArticoli Recenti
'Costruiamo l'alternativa ad un governo che ha fallito': il segretario PD apre la festa provinciale dell'Unità
Campo Largo, tempi stretti e sedie vuote: pioggia sull'avvio della festa PD
Modena, controlli straordinari della Polizia di Stato: tre denunce
Modena, nuova convenzione tra Comune e Caritas: 160 mila euro in due anni