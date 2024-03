Sicurezza, prime proposte Mezzetti riprendono quelle del M5S

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'È importante ricordare - affermano i pentastellati - che lo scorso novembre abbiamo ribadito questa necessità attraverso un ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale (nonostante il voto contrario delle destre). Questo ordine del giorno sottolineava testualmente la necessità “di sfruttare le opportunità offerte dalla legislazione regionale, compresi gli street tutor, i tutor civici, i Volontari della sicurezza e i Volontari del verde”.

Tutto ciò dovrebbe essere realizzato attraverso un presidio costante e mobile dell'intero territorio, con particolare attenzione alle aree più critiche e con un coinvolgimento integrato tra le Forze dell'Ordine e la cittadinanza attiva.



Questa nostra visione, che rappresenta una vera rivoluzione della gestione della sicurezza, attiva una reale ed efficace sussidiarietà, attraverso l’utilizzo di più strumenti su più fronti, avvalendosi anche di competenze multiprofessionali.



In questa ottica spiace constatare come il nostro gruppo consiliare chiese invano una seduta speciale del Consiglio comunale dedicata al tema della sicurezza: questa richiesta non venne approvata e si è, così, persa una importante occasione per affrontare con serietà uno dei principali problemi che attanaglia la nostra città.



Finora il nostro ordine del giorno è rimasto senza seguito, ma speriamo - conclude il M5S - che le parole di Mezzetti segnino l'inizio dell'applicazione di queste misure tanto necessarie e a lungo proposte dal Movimento 5 Stelle, sempre con l'atteggiamento costruttivo che ci contraddistingue, nella prospettiva di realizzare il bene dei cittadini'







Movimento 5 Stelle di Modena