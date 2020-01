Silenzio elettorale addio: Borgonzoni e Bonaccini a raffica sui social

Anche se le linee guida dell’Agcom raccomandano di rispettare il silenzio elettorale (inteso ovviamente come propaganda) con tutti i mezzi di diffusione, la legge non impedisce espressamente di fare pubblicità sui social anche nel giorno del voto. E così tra i due candidati delle principali coalizioni, Bonaccini e Borgonzoni, è continuata anche per tutta la giornata odierna la disputa sui rispettivi social.'Oggi vinciamo noi. Oggi vince l'Emilia-Romagna' - scrive nel primo pomeriggio il candidato di centrosinistra. 'Ancora 5 ore per votare! Avete convinto proprio tutti? Dai!' - ribatte la candidata di centrodestra.Hanno invece rispettato il silenzio sui social gli altri cinque candidati: Marta Collot, Simone Benini, Laura Bergamini, Domenico Battaglia, Stefano Lugli. Lugli e Benini hanno solo postato la loro foto al momento del voto.