Sondaggio Dire, balzo del Pd che ‘sgretola’ i 5 Stelle

Questa settimana è il Pd a salire in vetta al borsino dei partiti con un balzo di mezzo punto percentuale. Alle sue spalle Fratelli d’Italia che resta stabile rispetto alla scorsa settimana. E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 10 dicembre.Dunque, abbiamo i dem del segretario Enrico Letta che salgono al 20,9% (+0,5%), dietro Fdi al 20,4%. Terzo posto per la Lega di Matteo Salvini al 18,2% (-0,2%). Poi abbiamo il Movimento cinque stelle che cala al 15,1% (-0,3); Fi guadagna lo 0,2% arrivando all’8,7%. Dietro ci sono Azione al 3,2% (-0,2%); Italia Viva al 2,4% (-0,1%); Sinistra italiana al 2,1% (+0,1%); Europa Verde all’1,8% (-0,1%); +Europa all’1,7% (+0,1%); Articolo Uno all’1,6% (-0,2%).

