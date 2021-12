Sondaggio Dire: FdI riaggancia il Pd. E Berlusconi sogna il Colle

Fratelli d’Italia fa un balzo in avanti, raggiunge il Pd e diventa, insieme ai democratici di Enrico Letta, il primo partito d’Italia. È quanto emerge da ‘Monitor Italia,’ il sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 3 dicembre. FdI guadagna mezzo punto percentuale e ritrova la vetta col 20,4% delle preferenze. Stessa percentuale del Pd, che la settimana scorsa era al 20,3%. La Lega è dietro al 18,4 (+0,1%), il Movimento 5 Stelle cala al 15,4% (-0,5) e Forza Italia guadagna lo 0,8 arrivando all’8,5%. Dietro ci sono Azione al 3,4% (+0,3); Italia Viva al 2,5% (+0,1), Sinistra italiana al 2% (-0,1), Europa Verde all’1,9% (-0,2), Articolo Uno all’1,8% (-0,3), +Europa all’1,6% (+0,1).Intanto un italiano su cinque sogna Silvio Berlusconi al Quirinale. Rispondendo alla domanda del sondaggio su chi preferirebbero gli elettori come presidente della Repubblica, gli italiani mettono al primo posto Mario Draghi col 28% delle preferenze. Il premier è seguito dal leader di Forza Italia col 20%. Poi la ministra della Giustizia Marta Cartabia (10%) e Paolo Gentiloni (5%). Al 4% ci sono tre nomi: la presidente del Senato Elisabetta Casellati, l’ex sindaco di Roma Walter Veltroni e Pier Ferdinando Casini.

