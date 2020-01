Sotto La Pressa con la Bertolini: 'Così liberiamo l'Emilia Romagna dalla cappa del Sistema'

La Pressa chiude la serie di interviste 'Sotto La Pressa'ai candidati alle Regionali di domenica ospitando in redazione la candidata LegaUna intervista nella quale l'esponente del Carroccio parte spiegando la scelta di rinnovare il suo impegno in politica dopo il lungo percorso che l'ha vista protagonista in Parlamento e in Regione nelle fila di Forza Italia. Un impegno dunque che si fonda su due assi: quello della esperienza e quello della competenza. Aspetti che dovrebbero garantire un salto di qualità alla Lega modenese e che potrebbero promuovere la stessa Bertolini, in caso di vittoria del centrodestra, a un ruolo nella giunta regionale della Borgonzoni.Isabella Bertolini difende in modo netto la candidata presidentedalla accuse del centrosinistra e etichetta come 'sessiste' alcune delle critiche mosse dallo stessoalla senatrice Lega. Dal punto di vista dei contenuti rivendica la scelta del centrodestra di aver basato buona parte della campagna elettorale sul tema della sanità ('noi proponiamo un modello diverso per sanare alcuni delle criticità evidenti presenti nel modello emiliano romagnolo') ed anche la decisione di Salvini di chiudere la campagna elettorale proprio a Bibbiano ('quello che abbiamo letto nell'inchiesta sui fatti della Val d'Enza fa orrore e dovere della politica era dare risposte prima della magistratura, cosa che non è stata fatto. Così Bonaccini non ha fatto').Ma è sulla volontà di scardinare il Sistema di potere che da decenni regna in Emilia Romagna che Isabella Bertolini si concentra con forza. 'La cappa che regna sulla nostra Regione, e che si basa su un intreccio tra mondo politico e alcuni pezzi di mondo economico e sociale, va dipanata in modo definitivo. Questo significa liberare l'Emilia Romagna, lo slogan adottato in campagna elettorale - afferma la candidata Lega -. Non possiamo più consentire che oggi nella nostra Regione esistano cittadini di serie A e di serie B a seconda della loro dichiarata appartenenza politica. Questo deve essere superato e questo la Lega si ripromette di fare'.Infine un accenno al tema dell'organizzazione interna del Carroccio, nel modenese in particolare. Anche da questo punto di vista Isabella Bertolini sottoscrive le parole già pronunciate dal sindaco di Vignolae prevede che all'indomani delle Regioni si aprirà, 'anche per volere degli attuali commissari', una fase congressuale.