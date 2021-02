Sottosegretari: la modenese Guerra alla Economia, riecco Borgonzoni

Maria Cecilia Guerra sottosegretario alla Economia e Lucia Borgonzoni sottosegretario ai Beni e attività culturali. Sono questi i due nomi emiliani nella lista dei 39 sottosegretari appena ufficializzata dal Consiglio dei ministri guidato dal premier Mario Draghi. La modenese Maria Cecilia Guerra viene confermata in quota Leu mentre per Lucia Borgonzoni arriva una promozione dopo la sconfitta alla corsa da governatore in Emilia Romagna.In numeri, il sottogoverno è più rosa del ministero, anche se non raggiunge la parità: 18 tra viceministre e sottosegretarie su 39 complessivi. Le donne sono maggioranza tra le viceministre, quattro su sei.Ecco i sottosegretari e viceministri nominati dal cdm. Sarà successivamente designato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport.Presidenza del ConsiglioDeborah Bergamini, Simona Malpezzi (rapporti con il Parlamento)Dalila Nesci (Sud e coesione territoriale)Assuntela Messina (innovazione tecnologica e transizione digitale)Vincenzo Amendola (affari europei)Giuseppe Moles (informazione ed editoria)Bruno Tabacci (coordinamento della politica economica)Franco Gabrielli (sicurezza della Repubblica)Esteri e cooperazione internazionaleMarina Sereni – viceministroManlio Di StefanoBenedetto Della VedovaInternoNicola MolteniIvan ScalfarottoCarlo SibiliaGiustiziaAnna MacinaFrancesco Paolo SistoDifesaGiorgio MulèStefania PucciarelliEconomiaLaura Castelli – viceministroClaudio DurigonMaria Cecilia GuerraAlessandra SartoreSviluppo economicoGilberto Pichetto Fratin – viceministroAlessandra Todde – viceministroAnna AscaniPolitiche agricole alimentari e forestaliFrancesco BattistoniGian Marco CentinaioTransizione ecologicaIlaria FontanaVannia GavaInfrastrutture e trasportiTeresa Bellanova – viceministroAlessandro Morelli – viceministroGiancarlo CancelleriLavoro e politiche socialiRossella AccotoTiziana NisiniIstruzioneBarbara FloridiaRossano SassoBeni e attività culturaliLucia BorgonzoniSalutePierpaolo SileriAndrea Costa