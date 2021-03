Spaccio droga: due arresti, uno dopo 5 anni dal reato

Le celle del carcere di S.Anna di Modena vedono arrivare oggi altri due soggetti stranieri per avere commesso reati legai alla droga. Anche se commessi a distanza di anni. Uno, un 21enne di origine tunisina, è stato fermato ieri pomeriggio dai Carabinieri al parco Novi Sad in possesso di una dose di cocaina, una di eroina e una di hashish. Sempre nel pomeriggio i carabinieri della stazione di Modena hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della Repubblica di Bologna nei confronti di un 52 enne marocchino, domiciliato a Modena, già noto alle forze dell’ordine. Lo straniero deve espiare una pena residua di otto anni e cinque mesi di reclusione per il reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti commessi tra Modena e Pisa tra il gennaio ed il giugno del 2016.L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Modena, disposizione dell’autorità giudiziaria.

