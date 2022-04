Stefano Puzzer licenziato: ‘Continuerò a battermi contro il sistema’

Per Puzzer, che ha sempre detto di voler tornare al suo lavoro appena il Governo farà un passo indietro sul passaporto sanitario, aveva appena vinto il ricorso al TAR contro il Daspo ricevuto a Roma. In Piazza del Popolo infatti sta continuando la staffetta contro il Green Pass che egli ha lanciato.

