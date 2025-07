Tempi Emergenza-urgenza: l’Ausl certifica criticità in montagna e piano CAU già da rivedere

Criticità in montagna nero su bianco dall'Ausl

CAU: un modello già in crisi

Una riforma che non convince

Costi alti, risultati incerti

Mentre a livello provinciale i tempi medi di intervento dei mezzi di soccorso risultano inferiori alla soglia attesa dei 18 minuti, l’Azienda USL di Modena certifica ufficialmente che nelle aree montane e nella bassa modenese persistono criticità significative. Un dato quello che emerge dalla relazione sulle performance, che conferma le preoccupazioni espresse in questi giorni dalla popolazione dell’alto Frignano, in protesta per la soppressione dei medici di emergenza territoriale a Fanano, avvenuta il 1° luglio. Protesta condivisa e sostenuta nel merito sia dal locale sindaco PD sia dai partiti di centro destra sia di centro sinistra, nonché dal presidente della Comissione sanità regionale ed ex sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli.Non si tratta solo di percezioni o allarmi locali: è la stessa Ausl a riconoscere, nero su bianco, che: “L’analisi specifica riferita al nostro territorio evidenzia una qualche criticità attenzionata al Dipartimento di Emergenza Urgenza per quanto attiene ad alcune aree ‘disagiate’ della montagna (distretti di area sud) e della bassa modenese.”In altre parole, nelle zone più periferiche e difficili da raggiungere, i tempi di intervento non rispetterebbero gli standard attesi, mettendo a rischio l’equità del servizio sanitario.In sostanza pare che il documento Ausl contrasti con la realtà sostenuta ripetutamente dalla dirigenza in questi giorni, secondo cui il servizio sarebbe garantito anche dopo la cancellazione dei medici di medicina territoriale in servizio per la montagna dalla rete 118 che può contare su un numero al di sopra degli standard previsti per abitante. Posto, inoltre, che dopo il mancato rinnovo, disposto dall'Ausl di Modena, del servizio dei medici di emergenza territoriale, sui mezzi in alta montagna ci sarà solo l'infermiere e non il medico, in attesa dell'arrivo del medico della rete del 118 da Pavullo o da altri luoghi della rete.Sotto l'estratto sulla relazione sulla performance dell'Ausl riguardante i tempi di intervento dei mezzi di soccorsosul territorioA peggiorare il quadro, c’è la constatazione che i CAU (Centri di Assistenza Urgenza), introdotti come pilastro della riforma dell’emergenza-urgenza, non hanno prodotto i risultati sperati. L’Ausl stessa ammette che i CAU sono già da rivedere. A un solo anno e mezzo dal loro avvio, non solo non hanno ridotto gli accessi ai Pronto Soccorso ma anche aumentati. L'effetto, a circa un anno e mezzo dalla loro apertura, è di una riconversione come previsto a Fanano, dove il CAU che aveva sostituito il punto di primo intervento non esisterà più, come Cau, dall'autunno.Ma non solo. La programmazione che aveva portato tra fine 2023 e inizio 2024 all'avvio dei Cau di Castelfranco Emilia, Fanano Finale Emilia e, nel secondo step, l’attivazione dei CAU di Carpi e Modena Policlinico, sarà rivista. Il 3° ed ultimo step prevede l’implementazione di una struttura a Sassuolo. Ciò significa marcia indietro sui CAU di Vignola e di un secondo CAU Modena. Del resto, i numeri parlano chiaro: nel 2024, rispetto al 2023, si è registrato un aumento degli accessi ai Pronto Soccorso pari a +2.116 casi (+0,8%) a livello provinciale. Tutti i PS hanno visto crescere i numeri, ad eccezione di Policlinico e Baggiovara. Questo significa che l’obiettivo di alleggerire i PS attraverso i CAU è stato, nei fatti, per lo più disatteso.La riforma dell’emergenza-urgenza, che prevedeva anche l’attivazione dei CAU, non sembra aver centrato i suoi obiettivi. L’aspetto della riorganizzazione legato ai CAU, che avrebbe dovuto rappresentare un’evoluzione del sistema, è già in fase di revisione a distanza di un solo anno.Un segnale preoccupante, che alimenta dubbi sulla coerenza e sulla sostenibilità dell’intero impianto riformatore.I CAU non sono stati un passaggio indolore: hanno richiesto risorse economiche e organizzative importanti, anche se basati sul reperimento di contratti temporanei in molti casi specializzandi, in un contesto già segnato dalla carenza di personale e dalla necessità di contenere la spesa pubblica. Il risultato è un sistema che appare disorientato, tra aperture e chiusure, senza una visione chiara e condivisa.L’Ausl certifica due verità difficili da ignorare: in montagna l’emergenza-urgenza presenta criticità nei tempi di intervento, e i CAU — nati per alleggerire il sistema — sono già da ripensare. La riforma, nel suo complesso, non fa ben sperare: a un solo anno dalla sua attuazione, l’elemento più visibile e costoso, i CAU, è già in discussione mentre in montagna la riorganizzazione dell'emergenza urgenza si è tradotta nella cancellazione dei medici dell'emergenza territoriale, scatenando la reazione preoccupata del mondo sociale, civico e politico.Gi.Ga.