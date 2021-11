Toti: 'Non vaccinati accedano solo a attività essenziali a sopravvivere'

'No a chiusure che farebbero danni gravissimi al Paese. Meglio un green pass a due velocità: con il vaccino vale per tutto, con il tampone solo per lavoro e attività essenziali. Chi si è vaccinato, proteggendo se stesso e la sua famiglia, ha diritto di vivere una vita normale. Chi no, con il tampone potrà solo accedere ad attività essenziali alla sopravvivenza: potrà lavorare, fare acquisti indispensabili (alimentari, farmaceutici) ma non frequentare luoghi dove mette a rischio la propria salute e anche quella altrui. Oggi abbiamo dati incontrovertibili, i vaccini ci salvano la vita. Il tampone è solo un termometro, il vaccino è l'antipiretico che ci fa passare la febbre. Nessun passo indietro'. A intervenire in questi termini sulla ipotesi di lockdown solo per i non vaccinati è il governatore della Liguria Giovanni Toti in un post su Facebook e in una intervista di oggi al Corriere. Una ipotesi di fronte alla quale Bonaccini si è detto possibilista. 'Un lockdown alla austriaca, solo per i non vaccinati, se la situazione peggiorerà? Non lo so, dovremo discuterne' - ha detto ieri il governatore emiliano a Mattino 5.