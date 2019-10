‘Tour de France in Emilia? Bonaccini pensi a manutenzione strade’

“Per distogliere l’attenzione dagli anni di fallimenti e scelte sbagliate dalla sinistra alla guida della Regione, Bonaccini non sa più cosa inventarsi. L’ultima sparata è quella del Tour de France in Emilia Romagna. Se la situazione in cui hanno ridotto il territorio non fosse pessima e in alcuni casi drammatica, ci sarebbe quasi da ridere: magari ci fossero le condizioni per un passaggio del Tour in Regione, ne saremmo orgogliosi visti i gemellaggi di Frassinoro con la Chaise Dieu e Montefiorino con Carqueiranne ed essendo il nostro Appennino un must di scalate ciclistiche”. Così il senatore Lega Stefano Corti. “Peccato però che Bonaccini non conosca la situazione disastrosa delle strade di montagna e pianura modenese nonché gli assurdi limiti imposti dalla Provincia di Reggio Emilia sulla SP486R: prima di fare certi annunci, dovrebbe informarsi meglio sulla situazione del nostro territorio. Non vorremmo mai ritrovarci la maglia gialla del Tour inciampare su una buca della strada, o con la patente ritirata“.