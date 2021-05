Tour ministro Patuanelli, Lanzi lo accompagna solo nel suo Comune e nella ceramica dove ha lavorato

Domani (venerdì) il Ministro delle politiche agricolesarà a Modena per visitare alcune aziende del territorio, o meglio alcune aziende di Formigine e una ceramica di Fiorano. 'La giornata - si legge in una nota dei 5 Stelle - nasce dall'iniziativa del senatore Gabriele Lanzi, segretario e delegato d'aula per il Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Industria, Commercio e Turismo'.E tra le tappe del tour (teoricamente non solo modenese, ma addirittura emiliano-romagnalo come si legge nel programma sotto) organizzato da Lanzi si scopre che la 'stazione' più importante sarà alla sede operativa della PanariaGroup Industrie Ceramiche spa di Fiorano. Va detto che, come si legge nella presentazione stessa del senatore ( qui ), Lanzi è stato '20 anni in PanariaGroup con mansioni di programmazione lavorazioni esterne, controllo qualità, fiere e manifestazioni, completando un percorso di crescita professionale arrivando ad occupare il ruolo di quadro dirigente'.'Ho avuto il grande piacere e onore di organizzare questa visita per fare conoscere a fondo al Ministro Patuanelli e ai colleghi portavoce in Parlamento alcune eccellenze del nostro territorio - spiega lo stesso Lanzi -. Si tratta di realtà di fama mondiale che non hanno certo bisogno di presentazioni, ma ho voluto condividere con tutti loro questa esperienza per sottolineare il grande valore aggiunto che queste realtà assumono per l'Emilia Romagna e per l'intero Paese, non solo in termini economici, ma anche per quanto riguarda la tradizione e la storia contribuendo a valorizzare e portare in alto il brand Made in Italy'.Oltre alla PanariaGroup previste tre tappe tutte a Formigine () all'Antica Acetaia Andrea Mussini di Formigine, alla Cantina Formigine Pedemontana e all'Azienda Agricola Cà del Rio, sempre a Formigine. Un Made in Italy modenese che evidentemente per Lanzi si esaurisce nel - pur ridente - territorio formiginese. In base alla nota di presentazione della visita non sono previste infatti altre tappe per il ministro delle politiche agricole.Oltre al ministro Stefano Patuanelli e al senatore Gabriele Lanzi, faranno parte della delegazione dei parlamentari in visita i senatori del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti, Giorgio Gede, Gianni Girotto, Maria Laura Mantovani, Susy Matrisciano, Daniele Pesco, Elisa Pirro, Emma Pavanelli, Sabrina Ricciardi, Vincenzo Santangelo, Paola Taverna e il deputato M5S Vittorio Ferraresi.