Vaccino, dalla Gran Bretagna lezione alla Ue: no all'obbligo

“La Gran Bretagna dice ‘no’ alla vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19. Dovrebbe essere una scelta positiva, non una imposizione“. La lezione all'Europa arriva dal ministro della Salute britannico, Sajid Javid, che ha aggiunto: “Non seguiremo l’esempio dell’Austria“. Proprio oggi il governo di Vienna ha infatti stabilito il ritorno in lockdown per il paese, il quarto dall’inizio della pandemia ed il primo in un paese europeo, nel tentativo di arginare la diffusione del coronavirus. Queste misure preparano il terreno alla vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19, che entrerà in vigore il prossimo primo febbraio.