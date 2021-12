Vaccino: Renzi, siamo primi al mondo

Sui vaccini 'siamo i primi al mondo' e in ragione di questo primato il ministro della Salute deve'gestire con grande attenzione la comunicazione all'esterno'. Lo ha detto il leader e senatore di Italiaviva, Matteo Renzi, in Aula al Senato durante la discussione generale seguita alle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, in vista del prossimo Consiglio europeo.Anche sull'economia 'abbiamo fatto molto meglio di quanto pensavamo. Lo hanno fatto gli italiani e a tutti loro va il nostro grazie. Tuttavia il governo può rivendicare questi risultati. Sui vaccini ed economia abbiamo fatto un bel lavoro'.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.