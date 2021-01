Volta Pagina: 'Covid: strage nelle Cra di Modena, serve un Garante'

'Il 2020 si lascia dietro una scia di risposte non date. Troppi silenzi, troppe omissioni, troppi dubbi per ciò che accade a persone che si trovano in condizioni di limitata libertà personale. Perché, ad esempio, tanti decessi nelle inaccessibili strutture per anziani al punto di provocare la denuncia di Amnesty International (qui l'articolo) che ha parlato di 'violazioni dei diritti umani'? E non c’è solo la situazione delle case per anziani'. Così in una nota Modena Volta Pagina.



'Basta riflettere un attimo e ci si accorge, infatti, che tante sono le persone in queste condizioni: gli ospiti nelle strutture per disabili, i migranti ovunque collocati, le persone in stato di fermo e i detenuti. Come non ricordare i cinque detenuti morti a marzo durante una tragica rivolta nel carcere di Sant’Anna - continua Volta Pagina -. Una città civile come la nostra deve porsi sempre il problema del rispetto dei diritti. Occorre che la nostra comunità si doti di un punto di riferimento istituzionale che possa sovraintendere e controllare il rispetto della dignità di chi, per motivi diversi, si trovi, anche temporaneamente, in condizioni di costrizione. Proponiamo quindi che il Consiglio comunale istituisca la figura del Garante dei diritti delle persone totalmente private o limitate nella libertà personale, una figura che possa vigilare sul rispetto della loro dignità, dei loro diritti secondo le convenzioni internazionali, le norme nazionali e locali. Lo chiediamo non solo per le tante famiglie che hanno sofferto la perdita dei propri cari e attendono sia fatta luce sulla gestione dell'epidemia nelle strutture protette o di coloro che si chiedono cosa sia accaduto a Sant’Anna, ma anche per quelle famiglie che sollecitano l'adozione di misure che consentano uno scambio affettivo o informativo con i loro cari, disabili, detenuti o anziani. Non per caso la figura del Garante comunale è già presente in numerosi capoluoghi emiliani quali Bologna, Parma, Rimini, Piacenza e Ferrara. Il ricorso alla Magistratura per fare valere i diritti di libertà e la dignità non può essere l’unica strada percorribile ed è compito della collettività garantirlo'.