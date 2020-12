Strage nelle cra in Emilia Romagna, la vergogna nel dossier Amnesty

E' un rapporto drammatico quello pubblicato di recente da Amnesty international Italia () e che analizza l’impatto delle politiche a livello locale e nazionale sui diritti umani delle persone anziane nelle strutture di residenza sociosanitarie e socioassistenziali durante la pandemia. Nel mirino tre regioni d’Italia: Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. 'Il rapporto è focalizzato su queste tre regioni perché i fattori che hanno caratterizzato la prima ondata dell’emergenza sanitaria in queste aree le rendono emblematiche rispetto a quanto accaduto nelle strutture di residenza sociosanitaria e socioassistenziale in Italia. In tutte e tre queste regioni il Covid si è abbattuto con violenza sugli ospiti delle strutture di residenza sociosanitarie e socioassistenziali Lombardia ed Emilia-Romagna, inoltre, sono le prime due regioni per eccesso di decessi totali'.Un rapporto che mette in luce in modo sconvolgente le carenze del sistema sanitario emiliano-romagnolo e nulla consola se limiti simili si sono riscontrati anche nelle altre due Regioni analizzate.'Stando alle testimonianze di familiari di pazienti di alcune Cra, l’isolamento preventivo all’ingresso dei pazienti dimessi da ospedale non sempre sarebbe stato messo in atto, così come quello sui casi Covid sospetti. In Emilia-Romagna, come in Lombardia,' - si legge nel rapporto.'Un operatore sociosanitario di una struttura del parmense ci ha raccontato: “Il problema principale sono stati i Dpi.La regione ha stanziato soldi per le cooperative per l’acquisto di Dpi, ma se vai a vedere quali sono le cooperative che rispondono ai requisiti per poter accedere a questi stanziamenti, sono solo delle megacooperative, più simili a delle spa che alle piccole realtà che davvero fanno promozione sociale. Anche il corso per usare i Dpi è stato fatto tardi. Non siamo stati informati dei corsi online”.E ancora sempre nel rapporto: 'Il direttore di alcune strutture nella regione ci ha detto: “I tamponi sui pazienti considerati casi sospetti non sono stati effettuati immediatamente, ma da una fase successiva, nella seconda metà di marzo. All’inizio dall’Ausl, poi la Ausl ha fornito il materiale per farli eseguire direttamente ai nostri infermieri. Anche i tamponi sugli operatori sanitari sono stati eseguiti a partire dalla fine del mese di marzo. In una fase più avanzata sono stati eseguiti tamponi e sierologici a tappeto, non solo sui casi sospetti, anche sul personale, prima ogni 15 giorni, poi con una frequenza inferiore”.E poi l'aspetto più grave legato alla penuria di personale. 'L'Emilia-Romagna ha previsto una riduzione degli standard richiesti alle strutture per far fronte alla penuria di Oss. Con una comunicazione datata 20 marzo, visionata da Amnesty International, la direzione generale Cura alla persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna comunicava ai direttori generali delle Usl, ai sindaci, ai direttori di distretto, ai gestori degli enti interessati e al Commissario ad acta per l’emergenza Covid che era possibile “il ricorso non prevalente a tutti gli altri istituti e strumenti previsti dalla legislazione vigente (es. lavoro somministrato) e dai contratti di lavoro” e che era altresì consentito “utilizzare un numero inferiore di personale con qualifica di Oss aumentando il numero del personale con la qualifica di Addetto all’assistenza di base o di Operatore tecnico dell’assistenza [] […]. È possibile inoltre utilizzare operatori anche in fase conclusiva del percorso di formazione Oss […]. Può inoltre essere utilizzato anche personale con differente qualifica,[...]”.