'Non esiste un drogarsi 'sicuro' o 'più sicuro'. Sostenere questo, per altro con iniziative che prevedono l'impegno di soldi pubblici, è dannosissimo. E la motivazione per cui fornire le pipe nelle unità di strada per avvicinare i tossicodipendenti ai servizi è altrettanto aberrante. Motivazioni che anche sul fronte della salute pubblica fanno acqua da tutte le parti. Anche in Emilia-Romagna, all'interno del sistema sanitario, ci sono posizioni critiche: l’ASL di Forlì-Cesena, ad esempio, ha espresso contrarietà a queste iniziative, rilevando come non vi siano evidenze chiare sull'efficacia della distribuzione delle pipe nel ridurre i danni sanitari - continua Giacobazzi -. Le malattie infettive e le complicanze associate all'uso di crack derivano più dalla condizione di marginalità e degrado che dalla modalità di assunzione.
Pipe per crack fornite a Modena, Giacobazzi (FI): 'E' devianza ideologica'
'Incentivo indiretto a farne uso con soldi pubblici che contrastiamo fermamente. Il prossimo passo sarà quello di organizzare corsi di assunzione di crack?'
