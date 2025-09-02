Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pipe per crack fornite a Modena, Giacobazzi (FI): 'E' devianza ideologica'

Pipe per crack fornite a Modena, Giacobazzi (FI): 'E' devianza ideologica'

'Incentivo indiretto a farne uso con soldi pubblici che contrastiamo fermamente. Il prossimo passo sarà quello di organizzare corsi di assunzione di crack?'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Spazio ADV dedicata a Mivebo
'La distribuzione gratuita anche a Modena di pipe per il consumo di crack, confermato dall'Ausl, rappresenta una pericolosa deviazione ideologica, che nulla ha a che vedere con una seria politica di prevenzione o riduzione del danno. Fornire 'kit del consumatore' per un uso spacciato come più sicuro, rappresenta un messaggio negativo e devastante, soprattutto per i più giovani e per chi combatte ogni giorno nelle comunità e sul territorio contro la dipendenza'. A parlare è il capogruppo di Forza Italia a Modena Piergiulio Giacobazzi.
'Non esiste un drogarsi 'sicuro' o 'più sicuro'. Sostenere questo, per altro con iniziative che prevedono l'impegno di soldi pubblici, è dannosissimo. E la motivazione per cui fornire le pipe nelle unità di strada per avvicinare i tossicodipendenti ai servizi è altrettanto aberrante. Motivazioni che anche sul fronte della salute pubblica fanno acqua da tutte le parti. Anche in Emilia-Romagna, all'interno del sistema sanitario, ci sono posizioni critiche: l’ASL di Forlì-Cesena, ad esempio, ha espresso contrarietà a queste iniziative, rilevando come non vi siano evidenze chiare sull'efficacia della distribuzione delle pipe nel ridurre i danni sanitari - continua Giacobazzi -. Le malattie infettive e le complicanze associate all'uso di crack derivano più dalla condizione di marginalità e degrado che dalla modalità di assunzione.
Siamo di fronte a un approccio ideologico e non sanitario: una deriva culturale che rischia di normalizzare l’abuso di sostanze gravissime, presentandole come più sicure se assunte in determinati modi. Il prossimo passo sarà quello di organizzare corsi di assunzione di crack in ambienti pubblici? A Modena ci opporremo con forza a ogni tentativo di importare questa logica distorta: la vera salute pubblica non passa dalla complicità con le dipendenze, ma dalla loro prevenzione e contrasto, E questa deriva, con il contrasto, non ha nulla a che fare'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Pipe per crack anche a Modena, distribuite dall'Ausl con le unità di strada

Pipe per crack anche a Modena, distribuite dall'Ausl con le unità di strada

Elly Schlein rilancia su salario minimo e caro bollette: 'Misura fondamentale, molti italiani non sono nemmeno andati in vacanza'

Elly Schlein rilancia su salario minimo e caro bollette: 'Misura fondamentale, molti italiani non sono nemmeno andati in vacanza'

Modena, Forza Italia: 'No al beach volley in Piazza Roma, meglio il Novi Sad'

Modena, Forza Italia: 'No al beach volley in Piazza Roma, meglio il Novi Sad'

Chikungunya a Modena: disinfestazioni nella zona di via Siena

Chikungunya a Modena: disinfestazioni nella zona di via Siena

Giovanardi insiste: 'Volley in piazza Roma, baracconata di chioschi desolatamente vuoti'

Giovanardi insiste: 'Volley in piazza Roma, baracconata di chioschi desolatamente vuoti'

Modena, via Canalino: bici elettrica prende fuoco, anziano in sella soccorso dal 118

Modena, via Canalino: bici elettrica prende fuoco, anziano in sella soccorso dal 118

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti 'Modena, campi nomadi abusivi: sgombero immediato sull'esempio di Ferrara'

'Modena, campi nomadi abusivi: sgombero immediato sull'esempio di Ferrara'

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

'Modena, 7 mesi di lavori su Gigetto: ma per il Comune non doveva essere dismesso?'

'Modena, 7 mesi di lavori su Gigetto: ma per il Comune non doveva essere dismesso?'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti De Pascale, appello alla sinistra: 'Divisi la Meloni non si batte'

De Pascale, appello alla sinistra: 'Divisi la Meloni non si batte'

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Modena: sindaco e assessore aprono il nuovo anno educativo 0-6

Modena: sindaco e assessore aprono il nuovo anno educativo 0-6

Modena, serata clou alla Festa con Schlein e De Pascale

Modena, serata clou alla Festa con Schlein e De Pascale