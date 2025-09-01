La Protezione civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta gialla valida dalla mezzanotte di oggi fino alla stessa ora di domani per temporali e vento su gran parte del territorio regionale. L'avviso riguarda le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Sono previsti temporali, anche di forte intensità, più probabili sul settore emiliano e più localizzati in Romagna, con possibili effetti e danni associati.
Inoltre, si attendono venti di burrasca moderata da sud-ovest (62-74 km/h), con raffiche più intense sull'Appennino centro-orientale. Le precipitazioni sui rilievi potrebbero causare fenomeni franosi, ruscellamenti, rapidi innalzamenti dei corsi d'acqua montani e possibili superamenti delle soglie di attenzione idrometrica.
Allerta meteo per temporali domani in Emilia Romagna
L'avviso riguarda le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
