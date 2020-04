Cra, il Comune blinda gestione e modello: 10 milioni per rinnovo fino al 2024

Si va avanti, fino al 2024, come se nulla fosse, come se l'emergenza Coronavirus non avesse aperto una riflessione non solo sulla sicurezza delle Case Residenziali per anziani non autosufficienti ma anche riacceso il dibattito sul modello di assistenza stesso agli anziani, basato oggi prevalentamente sulla gestione privata di CRA in convenzione pubblica. Perché con la determina del primo aprile scorso, con cui il Comune di Modena rinnova fino al 2024 il contratto di servizio per 10 gestori di 16 CRA nel comune di Modena, la situazione viene ingessata, per i prossimi 4 anni. Un atto tecnico ma dalla forte valenza politica (come quello che già lo scorso 31 dicembre aveva prorogato il servizio al 30 marzo), che di fatto annulla la possibilità di concreti spazi di riflessione politica sul futuro nella gestione delle CRA. Perché con questo atto viene confermato e di fatto imposto, non solo un modello di gestione ma anche i soggetti che da anni lo controllano. Dove la parte da leone la fanno le grandi cooperative di servizi o consorzi di cooperative: Gulliver, Domus (veri e propri colossi), ed il Consorzio sociale città di Modena. Dieci milioni e mezzo la cifra stanziata dal Comune per coprire il periodo 1 aprile 2020 - 31 dicembre 2024. Circa 2,2 milioni all'anno.Per il 2020, dopo i 600.000 euro stanziati per la proroga dal 1° gennaio al 30 marzo, rimangono 1,5 milioni di euro divisi tra i diversi soggetti. Dal 2021 l'annualità 2,2 milioni di euro a favore dei Gestori delleCase residenza e centri diurni per anziani è piena e così suddivisa:€ 785.000,00 in favore di Gulliver cooperativa sociale per i contratti di servizio relativi alla gestione delle CRA/CD Guicciardini e Cialdini;€ 395.000,00 in favore di Consorzio Sociale Città di Modena Società Cooperativa Sociale, per il contratto di servizio della CRA/CD IX Gennaio;€ 120.000,00 in favore di Domus Assistenza società cooperativa sociale per il contratto di servizio della CRA Ramazzini;€ 461.283,19 in favore di Gestori vari, per i contratti di servizio relativi alle CRA San Giovanni Bosco, Casa Sant'Anna e Santa Luigia, Casa Della Gioia e del Sole, Residenza Anni Azzurri Ducale 1, 2, 3, Villa Margherita, Villa Anna, Villa Parco, Villa Regina, Centro diurno San Geminiano;Inoltre 458.716,81 in favore di Gestori vari, per i contratti di servizio relativi alle CRA San Giovanni Bosco, Casa Sant'Anna e Santa Luigia, CasaDella Gioia e del Sole, Residenza Anni Azzurri Ducale 1, 2, 3, Villa Margherita, Villa Anna, Villa Parco, Villa Regina, Centro diurno San Geminiano;Di seguito l'elenco delle case protette, dei gestori ed i riferimenti dei relativi contratti di servizi stipulati dal Comune• CRA e CD Cialdini,, Determinazione dirigenziale n.2955/2019 e Determinazione dirigenziale n. 2956/2019 ;• CRA e CD IX Gennaio, GestoreDeterminazione dirigenziale n. 3182/2019 e Determinazione dirigenziale n. 3186/2019;• CRA e CD Guicciardini,Determinazione dirigenzialen. 4689/2019 e Determinazione dirigenziale n. 4691/2019,• CRA Ramazzini, Gestore, Determinazionedirigenziale n. 3008/2019;• CRA San Giovanni Bosco, GestoreDeterminazione dirigenziale n. 2362/2019;• CRA Casa Sant'Anna e Santa Luigia,Determinazione dirigenziale n. 3010/2019;• Casa Della Gioia e del Sole, GestoreDeterminazione dirigenziale n. 2522/2019;• Residenza Anni Azzurri Ducale 1,, Determinazione dirigenziale n.3009/2019;• Residence Anni Azzurri Ducale 2,Determinazione dirigenziale n.3180/2019;• Residence Anni Azzurri Ducale 3,Determinazione dirigenziale n.3179/2019;• Villa Margherita, GestoreDeterminazione dirigenziale n. 2958/2019;• Villa Anna,, Determinazione dirigenziale n. 2954/2019;• Villa Parco, GestoreDeterminazione dirigenziale n. 2135/2019;• Villa Regina,, Determinazione dirigenziale n. 2521/2019;• Centro diurno San Geminiano, Gestore- che con propria Determinazione dirigenziale n. 2678/2019 i contratti di servizio con i Gestori deiservizi sopra citati sono stati prorogati fino al 31/03/2020;- che, a seguito di apposito confronto con i Gestori dei servizi sopra menzionati, sono stati condivisied accettati i contenuti dei nuovi contratti di servizio e le tariffe calcolate sulla base dei costi diriferimento e delle modalità di calcolo indicate dalle normative regionali vigenti in materia diaccreditamento;- che, pertanto, sono stati predisposti gli schemi dei contratti di servizio fra Comune di Modena,Ausl di Modena e Gestori delle Case Residenza e dei Centri diurni accreditati sopra richiamati, perl’utilizzo di posti per anziani non autosufficienti per il periodo 01/04/2020 – 31/12/2024;